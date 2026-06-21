Željko Obradović se vratio u Panathinaikos

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Željko Obradović i službeno se vraća na klupu Panathinaikosa nakon 14 godina. Grčki velikan u nedjelju je potvrdio da je legendarni srpski stručnjak potpisao trogodišnji ugovor te započeo svoj drugi mandat u Ateni.

“Kao da nijedan dan nije prošao”, poručio je Panathinaikos na društvenim mrežama uz fotografiju Obradovića i vlasnika kluba Dimitrisa Giannakopoulosa.

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα» Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ιστορία συνεχίζεται…#paobcaktor pic.twitter.com/HGASN7KzxT — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 21, 2026

“Panathinaikos potvrđuje da se Željko Obradović vraća i da je potpisao trogodišnji ugovor. Priča se nastavlja…”

Obradović je posljednjih pet godina vodio Partizan, no suradnja je završena prošlog studenoga nakon niza lošijih rezultata. Od tada je bio bez angažmana, a sada se vraća u klub s kojim je ostvario najveće uspjehe svoje karijere.

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Prvi put preuzeo je Panathinaikos 1999. godine i ostao na klupi do 2012. U tom razdoblju izgradio je jednu od najuspješnijih europskih košarkaških dinastija. Osvojio je 11 naslova prvaka Grčke, sedam nacionalnih kupova i čak pet Euroliga, što ga je učinilo najtrofejnijim trenerom u povijesti kluba.

Povratak Obradovića dolazi nakon sezone koja nije ispunila očekivanja navijača Panathinaikosa. Atenski sastav završio je kao doprvak Grčke, dok je u Euroligi zaustavljen u četvrtfinalu nakon poraza od Valencije.

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