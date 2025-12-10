Zbog njih ispala i Cibona, a sada nanijeli i poraz Cedeviti u Europi

U prvom kolu skupine L FIBA Eurokupa Top 16 košarkaši Cedevite Junior su upisali domaći poraz, talijanska Reggiana je u Zagrebu slavila s 94:90 (23:23, 21:25, 25:19, 25:23).

Reggiana je ranije u sezoni bila krivac što je u prvom krugu ovog natjecanja ispala Cibona .

Cijela utakmica bila je vrlo izjednačena s tim da je u prvom dijelu daleko češće u blagoj prednosti bio hrvatski predstavnik. Do treće dionice Cedevita Junior je vodila, a tada su gosti zaigrali nešto bolje. Treću dionicu Reggiana je dobila s 25:19, povela je i potom su Talijani bili u stalnoj prednosti od nekoliko poena.

Dvije i pol minute prije kraja Reggiana je pobjegla na +8 što je do kraja ostalo nedohvatljivo za Cedevitu Junior.

U hrvatskom sastavu najbolji je bio Niko Šare s 20 poena, četiri asistencije i sedam skokova, dok je Jordan Gainey dodao 21 poen uz tri asistencije i četiri skoka.

Reggianu su do slavlja vodili Jaylen Barford s 27 poena te Bryson Williams koji je ubacio 20 poena, a tome je dodao devet skokova.

Cedevita Junior u drugom kolu gostuje u Sarajevu kod Bosne, a taj je ogled na rasporedu 17. prosinca. U skupini se još nalazi rumunjska CSM Oradea koja je u prvom kolu poražena na domaćem parketu od Bosne sa 79-84.