Zadar uvjerljivo svladao Cedevitu, Samobor pobijedio Dinamo

Podijeli :

Zvonko KUCELIN/KK Zadar

Košarkaši Zadra i Samobora ostvarili su pobjede u nedjeljnim susretima 21. kola hrvatskog košarkaškog prvenstva.

Vodeći Zadar je porazio Cedevitu Junior s 84:58, dok je Samobor pobijedio Dinamo sa 101:87.

Zadrani su odlično ušli u susret i nakon prve četvrtine su imali devet razlike, da bi do poluvremena “pobjeglio” na +18 (47-29). I treća dionica je pripala odabranicima Danijela Jusupa, baš kao i posljednja za konačnih 84:58.

Zadar je praktički igrao na pola snage, a Lovro Mazalin i Vladimir Mihailović, nisu se „skidali“, čuvajući se za Kup. Domaćine su do 19. pobjede predvodili Krševan Klarica i Lovro Buljević s 14 poena, dok su Boris Tišma i Marko Ramljak dodali po 12 poena.

Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Mislav Brzoja sa 11 i Jordan Dewaine Gainey s 10 poena.

U prvom nedjeljnom susretu Samobor je pobijedio Dinamo sa 101:87. Dvoboj u Samoboru ponudio je neizvjesnost tek u uvodnim minutama. Domaćini su postepeno povećavali prednost tijekom cijelog susreta bez pravog odgovora Dinama na njihovu igru i upisali uvjerljivu pobjedu.

Samobor je već u drugoj četvrtini imao 17 razlike (41:24), u trećoj dionici čak +30 (85:55), pa je zadnja četvrtina bila tek odrađivanje posla.

Samobor je do desete pobjede predvodio Jacobe Lee Coles s 27 poena i sedam skokova, dok je Thomas Gleen Burns dodao 14 poena i osam skokova. Kod Dinama su najefikasniji bili Emil Savić sa 16, te Fran Jacović i Hrvoje Garafolić s 13 poena.

U jedinom susretu 21. kola igranom u subotu Zabok je na svom terenu svladao sinjski Alkar sa 91:81. U petak je Dubrovnik kao gost svladao Dubravu sa 111:107 nakon dva produžetka, dok Cibona je kao gost u Rijeci svladala Kvarner s 84:61. Split je u četvrtak kao gost porazio Šibenku s 93:55.

Vodi Zadar sa 19-2 ispred Splita koji je na 17-4 i Cibone koja je na 14-7.