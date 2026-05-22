Zadar uvjerljivo porazio Dubrovnik i stigao na korak od novog finala prvenstva Hrvatske

Podijeli :

KK Zadar/Andrej Jancijev via ABA League

Košarkaši Zadra poveli su sa 1-0 u pobjedama protiv Dubrovnika u polufinalu doigravanja prvenstva Hrvatske pobjedom od 83:57 u prvoj utakmici igranoj u dvorani "Krešimir Ćosić".

Zadrane su do pobjede vodili Vladimir Mihailović sa 22 i Marko Ramljak s 19 poena, dok je Petar Dubelj ubacio 14 za Dubrovnik.

Aktualni je prvak do opipljive prednosti već u prvom poluvremenu stigao čvrstom igrom u obrani, da bi u nastavku tu prednost mirno održavao, a u završnici i povećao

Druga utakmica ovih suparnika na programu je u ponedjeljak u Dubrovniku od 20.30 sati, a u finale će se plasirati momčad koja prva ostvari dvije pobjede.

Ranije u petak je Cibona povela s 1-0 protiv Splita domaćom pobjedom od 84:79 u KC “Dražen Petrović”. Kapetan Krešimir Radovčić odigrao je sjajnu utakmicu za Cibonu s 26 poena, 14 je dodao Jan Palokaj, dok su Dario Drežnjak sa 18 i Roko Sikirić sa 17 poena bili najefikasniji kod Splita. Druga utakmica ovih suparnika igrat će se u ponedjeljak od 18.30 sati u Splitu.