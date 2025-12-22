Zadar ‘razbio’ Cibonu u derbiju Premijer lige

Podijeli :

KK Zadar/Andrej Jancijev via ABA League

U derbiju 12. kola hrvatskog košarkaškog prvenstva Zadar je u dvorani Krešimir Ćosić pobijedio Cibonu sa 88:68 upisavši 11. pobjedu, dok je zagrebački sastav zabilježio šesti poraz.

Cibona je bolje otvorila utakmicu i nakon pet minuta igre imala je četiri poena prednosti (13:9). No, Zadar je okrenuo rezultat i do kraja prve četvrtine poveo je s osam razlike (23:15).

U drugoj četvrtini domaćin je imao i +13 (36:23), no “Vukovi” su smanjili na samo tri koša zaostatka. U trećoj četvrtini ekipa Danijela Jusupa je povela s osam poena prednosti, da bi u zadnjoj četvrtini pobjegla na 20 razlike i mirno privela susret kraju. Na koncu je završilo 88:68.

Domaćine su predvodili Vladimir Mihailović sa 24 poena, Marko Ramljak s 20 poena i osam skokova, te Boris Tišma sa 16 poena. Kod Cibone najefikasniji su bili Krešimir Radovčić sa 17 poena, te Renato Serdarušić i Justin Roberson s po 12 poena.

U ostalim susretima ovoga kola Zabok je pobijedio Kvarner 94:80, Dinamo je slavio sa 91:58 protiv Dubrovnika, Šibenka je porazila Cedevitu Junior sa 94:87, Dubrava je bila bolja od Alkara sa 93:64, dok je Split pobijedio Samobor sa 122:86.

Zadar i Split vode na ljestvici sa skorom 11-1, Zabok ima 8-4, Cibona i Samobor imaju po šest pobjeda i šest poraza. Omjer 5-7 imaju Dinamo, Kvarner, Dubrovnik i Alkar, Dubrava je na 4-8, dok Cedevita i Šibenka imaju po tri pobjede i devet poraza.