Zadar potvrdio: Jusup više nije trener

Treneru košarkaškog kluba Zadar Danijelu Jusupu krajem lipnja ističe ugovor i klub je u srijedu objavio prekid suradnje s njim.

“Košarkaški klub Zadar zahvaljuje g. Jusupu na vrlo uspješnoj četverogodišnjoj suradnji, koja je okrunjena s četiri trofeja – tri naslova prvaka Hrvatske i jednim osvojenim Kupom Krešimir Ćosić”, navodi se u priopćenju objavljenom u srijedu na službenim klupskim stranicama.

“Klub poduzima radnje kako bi se na vrijeme pripremilo sve potrebno za novu natjecateljsku sezonu što podrazumijeva i rješavanje pitanja trenera prve momčadi”, dodaje se u priopćenju.

Zadar je ove godine ostao bez naslova prvaka nakon što ga je osvajao tri puta zaredom. Cibona je u finalu bila bolja, slavila je u zadnjoj odlučujućoj utakmici u Zadru 82-75.