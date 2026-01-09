Zadar pobijedio Samobor i privremeno preuzeo vrh hrvatske lige

Podijeli :

KK Zadar/Andrej Jancijev via ABA League

U utakmici 15. kola prvenstva Hrvatske košarkaši Zadra su na domaćem parketu svladali Samobor s 84:67 (24:17, 24:17, 22:13, 14:20).

Identično su okončane uvodne dvije četvrtine, u obje je Zadar slavio s 24:17 te je na odmor otišao uz prednost 48:34. Dodatno je domaćin podigao razliku u trećoj dionici, kada je s parketa isparila i posljednja neizvjesnost u ovom ogledu.

U redovima Zadra prvi je strijelac bio Ukrajinac Ivan Tkačenko s 19 poena uz 3/5 za tri poena. Krševan Klarica je ubacio 16 poena, a imao je tri asistencije i šest skokova, dok je Boris Tišma dodao 14 poena uz šest uhvaćenih lopti.

U gostujućem sastavu istaknuo se Bruno Levanić sa 16 poena. šest skokova i tri asistencije.

Od 19 sati u Sinju će igrati Alkar i Split.

Zadar je vodeći na ljestvici s omjerom 13-2. Split ima 12-1, Zabok 8-6, dok je Samobor sada na osam pobjeda i sedam poraza. Po sedam pobjeda i sedam poraza imaju Cibona i Alkar.