Zadar izborio šesto uzastopno finale prvenstva Hrvatske

Foto: KK Zadar

Zadar je u ponedjeljak navečer s 81:68 bio bolji od Dubrovnika te je s 2-0 u pobjedama izborio finale SuperSport Premijer lige.

Od početka utakmice je momčad Danijela Jusupa bila bolji protivnik te je nakon prvih 10 minuta bilo +10 (25:15) za Zadar. Dubrovnik je do poluvremena uspio smanjiti na -7, a onda su sredinom treće četvrtine došli na -1 (54:53).

Međutim, Zadrani se tada ponovno bude i do kraja četvrtine se odvajaju na +7. U posljednjoj četvrtini to vodstvo su lakoćom sačuvali te su na kraju slavili s 81:68.

Najbolji igrač Zadra bio je Marko Ramljak s 23 poena, šest skokova i jednom asistencijom dok je kod Dubrovčana najbolji bio Petar Dubelj.

Ovom pobjedom Zadar je izborio šesto uzastopno finale Premijer lige, a tamo će igrati protiv pobjednika serije između Cibone i Splita. Tamo su Žuti u ponedjeljak uspjeli poravnati na 1-1 u pobjedama te će u četvrtak u Zagrebu biti odigrana “majstorica” za plasman u finale.