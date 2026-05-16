Zadar izborio polufinale Premijer lige, već zna protivnika u borbi za finale

zadar_mega14-141125 via Guliver Image

U drugoj utakmici četvrtfinalne serije SuperSport Hrvatske Premijer lige Zadar je na gostovanju kod Kvarnera upisao pobjedu od 96:72 te su tako s 2-0 u pobjedama izborili polufinale hrvatske lige.

Nije bio to najjednostavniji posao za Zadar koji je u trećoj četvrtini gubio s 53:52, ali nakon toga su izabranici Danijela Jusupa ubacili u višu brzinu i na kraju upisali pobjedu od 96:72.

Najbolji u redovima Zadra bio je bivši igrač Splita Boris Tišma koji je ubacio 20 poena. Inače najbolji igrač Zadra Vladimir Mihailović ubacio je 16 poena dok je kod Kvarnera najbolji bio Lovre Bašić s 15 poena.

U drugom četvrtfinalnom susretu Dubrovnik je sa 77:69 bio bolji od Samobora te je tako zakazao polufinale sa Zadrom. U trećem četvrtfinalu Cibona gostuje kod Dubrave večeras od 20 sati i 30 minuta dok će Split u ponedjeljak od 19 sati svoju drugu pobjedu tražiti na gostovanju protiv Zaboka.