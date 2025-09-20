Velika vijest iz Splita! Slovenski reprezentativac i bivši NBA igrač dolazi na Gripe

Podijeli :

Guliver image

Ozbiljno pojačanje za Splićane.

Zoran Dragić novi je igrač Splita!

Iskusni Slovenac momčadi će se priključiti u ponedjeljak.

Dragić je 36-godišnji slovenski reprezentativac, koji je u prošloj sezoni igrao za Bilbao i osvojio FIBA Europe Cup, a u impresivnoj karijeri nosio je dresove Cedevita Olimpije, Žalgirisa, Baskonije, Ulma, Triestea, Anadolu Efesa, Olimpije Milano, Khimkija, Unicaje, Krke, Slovana, Janča, Ilirije, a u NBA je igrao za Phoenix i Miami.