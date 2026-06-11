Trener Cibone nakon osvojenog naslova protiv Zadra: ‘Ovo je lavovski pothvat, a on je ratnik’

Podijeli :

xxGoranxMehkekx via Guliver

U odlučujućoj utakmici finala košarkaške SuperSport Premijer lige Zadar je ugostio Cibonu te je u jednom trenutku imao i +11. To im nije bilo dovoljno za pobjedu pa je zagrebački klub s 82:75 došao do svoje 21. titule u prvenstvu Hrvatske.

Cibona je tako došla do naslova prvaka Hrvatske prvi put nakon četiri godine. Trener Ivan Rudež se nakon utakmice prvo osvrnuo na cjelokupni ambijent, uputio čestitke protivniku, ali i podijelio veliku zabrinutost zbog teške ozljede svog igrača.

Cibona nevjerojatnim preokretom srušila Zadar u Višnjiku i osvojila Premijer ligu VIDEO / Čudo Knicksa u NBA finalu: Najvećim preokretom u povijesti poveli su 3-1 u seriji

“Mislim da je bila fantastična sportska manifestacija. To je broj jedan. Navijanje je bilo fantastično, sigurnost navijača također. Stvarno respekt za Zadar, toliko su moćna i pametna ekipa, toliko dobro vođena od strane trenera Jusupa da je ovo bio stvarno jedan lavovski pothvat od strane mojih igrača i mog stručnog stožera. U ovakvom sam raspoloženju jer je jedan ratnik pao, Palokajeva ozljeda ne izgleda dobro. Ono što je danas napravio na terenu za svoju ekipu ja osobno, kao Ivan Rudež, nikada neću zaboraviti u životu. To je ratnik. Takvog smo ga i doveli i to je danas pokazao. Platio je svojom nogom. Ne izgleda dobro.”

U analizi samog susreta, strateg je iskreno progovorio o nervozi, ključnim trenucima preokreta te pojedinačnom doprinosu igrača koji su se istaknuli pod pritiskom:

“Sama utakmica pokazala je dozu nervoze s jedne i s druge strane. Promašeni ziceri, izgubljene lopte. Bili smo prenervozni. Mislim da smo zahvaljujući dobroj koncentraciji u trećoj četvrtini uspjeli prelomiti utakmicu. Obrambeno je bilo propusta, ali nikad nismo odustali od onoga što želimo. I Serdarušić i Bart, mladi igrač koji je često osporavan, ali danas je pokazao kako može na velikoj sceni odigrati smireno i hladno, Čakarun, ma svi. Nije lako bilo ni Hepi. Njemu je bilo najteže ući u ritam zbog pravila o dva stranca. Ali onaj šut koji je pogodio iz lijevog kuta pokazuje da se mentalno nije izgubio. Bekovi su na kraju manje griješili u završnici. Velika nervoza bila je prisutna kod oba moja beka, Šiška i Radovčića. Međutim, uspjeli smo ih smiriti i privesti utakmicu kraju.”

Na kraju, Rudež je objasnio što ovaj naslov znači za klupsku budućnost, nove investitore, ali i za njega osobno nakon iznimno teškog puta kroz doigravanje:

“Kad novi ljudi uđu u sportski biznis, kao što mi imamo nove investitore i ljude koji su dali svoj novac, oni žele svoje ime vezati uz trofeje. Za njih je jako bitan ovaj trofej kao potvrda da su dali svoj doprinos. Taj trofej nam znači jako puno jer smo, iz moje perspektive, premašili očekivanja koja su bila pred nama na početku. Ali kada je krenuo osmi mjesec i kada sam malo osjetio ekipu nakon FIBA utakmica, vjerovao sam da možemo završiti sezonu pobjedom. Znao sam da će biti pakleno teško. Polufinale sa Splitom iščupalo nam je dušu ali pokazali smo karakter. Split je vodio možda 80 posto cijele serije, ali smo uspjeli na karakter, smirenost, bitne šuteve i slobodna bacanja te guste utakmice privesti kraju. Meni trofej kao trofej nije jedina potvrda uspjeha ove sezone.”

Svoj osvrt dao je i Danijel Jusup, trener Zadra:

“Čestitam Ciboni, oni su zasluženo pobijedili, zasluženo osvojili ovu titulu. U ovoj utakmici imali su veći broj skokova. Imali su 40 skokova, devet skokova više od nas i sjajan šut za tri poena, 48 posto. Mi smo imali šansu u prvom poluvremenu da se odvojimo. Promašili smo i mi neke otvorene šuteve, da smo povećali razliku bilo bi puno lakše igrati. Međutim, jednostavno nijedan šut nismo pogodili kad je trebalo i kasnije, kad su oni počeli pogađati, u nas se uvukla nekakva nesigurnost, oni su dobili samopouzdanje i zasluženo pobijedili. Mučili smo se dosta s tom kreacijom, ali smo imali dobru energiju kroz cijelu sezonu, a to večeras nismo imali”, rekao je i dodao:

“Nije lako igrati pred 9.000 ljudi kad moraš dobiti kod kuće. To je velik pritisak. Nekim igračima je to prvi put da igraju. Nedostajalo nam je svježine, ovo je nama preko 70. utakmica i jednostavno, s ovim budžetom, ovoliki broj utakmica i ovako teška natjecanja, ovo je stvarno teško. A kako se osjećam? Tužno, prazno, zato što propustili smo šansu. Ali kada malo pogledamo ove dečke, stvarno nema što zamjeriti. Mislim da smo svi dali ove sezone zadnje od sebe što smo imali. Je li ovo bila moja zadnja utakmica na klupi Zadra? O tome ćemo za koji dan.”