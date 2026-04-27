Tko je Victor Dodig? Moćni kanadski Hrvat ulaže milijune u Cibonu i želi je vratiti u europski vrh

Foto: Vedran Vlahović/KK Cibona

Govoreći za Sport Klub o budućnosti europske košarke i projektu NBA Europe, Miličević ističe kako je Zagreb već ozbiljno na mapi velikih planova. "Američka NBA koja dolazi za dvije godine najvjerojatnije je već ucrtala Zagreb na svojoj mapi. Oni gledaju glavne gradove – Berlin, London, Pariz... i Zagreb je unutra jer je glavni grad, Hrvatska je članica Europske unije i grad ima kompletnu infrastrukturu."

Cibona je slavodobitno proslavila povratak u svoj Draženov dom nakon oštećenja nastalih u nevremenu tijekom ožujka, a pobjeda 75:70 protiv branitelja titule Zadra savršeno se uklopila u obilježavanje 80. obljetnice osnutka kluba u derbiju 31. kola SuperSport Premijer lige. Nekako je bilo suđeno te večeri, kad se slavilo 80 godina kluba koji je prije 40 godina dva puta uzastopno bio prvak Europe, da se upiše pobjeda i da se opet s tribina čuje ‘heja heja Cibosi!“.

Sve to iz lože je pratio Victor Dodig, kanadski Hrvat koji bi uskoro i službeno trebao postati većinski vlasnik Cibone. U prvom redu uz parket su bili sin Thomas, supruga, ali i potencijalni investitori. Ukratko, pokrenula se velika priča kad je u pitanju Cibona koja je zadnjih godina doslovno jedva preživljavala.

„Iskreno, puno nam znači ova pobjeda jer se slavi 80 godina kluba. Odigrali smo čvrsto, naučili lekcije iz prethodnih utakmica protiv Zadra i vidio se pomak u našoj igri od početka sezone. Čestitam igračima na pobjedi koja će nam dati krila za doigravanje“, rekao je nakon utakmice trener Ivan Rudež koji ugovor s Cibonom ima i za sljedeću sezonu”.

Upravo u takvoj atmosferi, nedaleko od trofejne sobe Cibone, razgovarali smo sat vremena nakon spomenute utakmice s Victorom Dodigom – čovjekom kojeg mnogi već vide kao ključnu figuru nove ere kluba. Svi ga već smatraju novim vlasnikom kluba i tako ga doživljavaju, ali još se čeka skupština dioničara te nakon toga kreće pravi posao.

Koliko mu je stalo do Cibone mogli smo se uvjeriti kada je svim igračima u VIP salonu održao govor u kojem je između ostalog rekao kako vjeruje u ovaj projekt i kako ima strast. Bilo ga je zanimljivo vidjeti kako na reveru nosi Cibonin bedž i kako govori kako bi mu najljepši poklon bio da već ove godine osvoje naslov prvaka. Sljedeće večeri na svečanoj večeri u Hotelu Esplanade rođendan Cibone Dodig je proslavio u društvu legendi kluba i mnogih ljudi koji su godinama povezni s klubom koji je, kako god se okrene, zaštiti simbol Zagreba. Bilo je emotivno, ali Dodig se još jednom mogao uvjeriti koliko je svima u Zagrebu stalno do Cibone.

No, mnogi ljubitelji košarke i navijači Cibone pitaju se tko je uopće Victor Dodig i kako je došlo do toga da svoj teško zarađeni novac uloži u zagrebački klub?

Dodig je desetljećima gradio karijeru u samom vrhu sjevernoameričkog biznisa, upravljao milijardama dolara i vodio neke od najvećih kanadskih korporacija, a sada je odlučio preuzeti možda i najemotivniji projekt svog života – pokušaj spašavanja ili bolje rečeno preuzimanja Cibone koja je nedavno i službeno pokrenula preoblikovanje.

Financijski teškaš koji Ciboni otvara vrata nove ere

U Zagrebu, gradu koji je desetljećima živio s košarkom kao dijelom svog identiteta, malo je sportskih priča posljednjih godina izazvalo toliko emocija kao sudbina Cibone. Klub koji je nekoć bio sinonim zagrebačkog ponosa, klub koji je bio cijenjen u Europi, godina je bio zarobljen u iscrpljujućem krugu dugova, blokada, stečaja i neizvjesnosti. Nije floskula ako kažemo da je u nekoliko navrata klub zaista bio blizu gašenja…

No, u proljeće 2026. dogodio se ključan zaokret i prvi puta nakon dugo vremena o Ciboni prestalo govoriti isključivo kao o gubitašu. Kao u klubu koji je u velikom minusu od nekoliko milijuna eura.A sve se pokrenulo kada je Dodiga s klubom povezao Abraham Mišetić, odnedavno član Skupštine Cibone. Ukratko, vrlo brzo nakon dogovora Dodig je plasirao više od pola milijuna eura u klub kako bi Cibona imala za plaće, a odmah potom je pokrenut proces preoblikovanja kluba. Ukratko, Victor Dodig investirat će s partnerima novi novac, a klub će službeno postati sportsko dioničko društvo. Naravno, većinski vlasnik postao bi upravo Victor Dodig, a dosadašnje obveze bi se pretvorile u buduće dionice. Sve ide prema tome da bi Cibona već sljedeće sezone mogla biti konkurenta čak i u europskim natjecanjima, a sve se češće spominje Ulebov Eurocup, drugo po jačini natjecanje u Europi.Tako je Victor Dodig, dugogodišnji kanadski menadžer hrvatskih korijena i čovjek s vrha sjevernoameričke korporativne elite, odlučio postati ključni investitor u najambicioznijem pokušaju stabilizacije Cibone u novijoj povijesti.

„Vjerujem u ovaj brend i ovu priču“, rekao je Dodig za Sport Klub, te dodao:

„Cibona je dugo bila na intenzivnoj njezi, sada je na rehabilitaciji, a onda može ići prema medaljama. Ovo je prilika za njezin novi život.“

Njegovo ime hrvatskoj javnosti donedavno nije značilo mnogo, ali u Kanadi ono ima veliku težinu. Dodigov ulazak u Cibonu ozbiljan je signal da posrnuli zagrebački velikan konačno dobiva ono što mu je najviše nedostajalo – kapital, vjerodostojnost i potpuno drugačiji upravljački mentalitet.

Od Harvarda do vrha korporativne Kanade

Victor George Dodig rođen je 1965. godine u Torontu, u obitelji hrvatskih iseljenika iz Bosne i Hercegovine. Sin je Veselka i Janje, iseljenika iz Prologa u Hercegovini, a iako je rođen i cijeli život proveo u Kanadi, hrvatski govori savršeno i snažno je vezan uz svoje korijene. To je i naglasio dok je držao govor igračima na vrlo dobrom hrvatskom jeziku. Svima je dao do znanja koliko mu je stalo do ovog projekta!

Dodig je diplomirao je trgovinu na Sveučilištu u Torontu, školovao se i na prestižnom pariškom Institutu za političke znanosti, a obrazovni put zaokružio MBA diplomom na Harvard Business Schoolu, gdje je proglašen Baker Scholarom – priznanjem rezerviranim za najbolje studente generacije.

Karijeru je započeo u McKinseyju, nastavio u Merrill Lynchu i UBS-u, no njegovo ime najčvršće je povezano s CIBC-om, jednom od najvećih kanadskih financijskih institucija. Na čelo banke došao je 2014. godine i ostao predsjednik i glavni izvršni direktor sve do kraja 2025. godine.

Njegova karijera ni tada nije usporila jer od srpnja 2026. službeno preuzima poziciju CEO-a telekomunikacijskog diva Telus, jedne od najvećih i najvažnijih kompanija u Kanadi.

Drugim riječima, u priču o Ciboni nije ušao lokalni moćnik, nego čovjek koji desetljećima vodi sustave na najvišoj mogućoj razini. Kako se može doznati proces preoblikovanja Cibone iz sportske udruge u sportsko dioničko društvo podrazumijeva ukupnu vrijednost kapitala od 6,1 milijun eura, a Dodig se u njemu pozicionirao kao ključni investitor.

Njegov plan uključuje već uplaćenih 1,9 milijuna eura koji se pretvaraju u dionice te dodatno ulaganje od 1,7 milijuna eura svježeg kapitala. Time bi trebao steći više od 70 posto vlasničkog udjela i postati većinski vlasnik kluba.

Ipak, Dodig stalno naglašava kako za njega ova priča nije klasična poslovna investicija.

„Ovo nije financijski program, ovo ja volim nazvati jednom vrstom emotivnog programa. Ne tražim ništa za sebe. Želja mi je da se Cibona vrati tamo gdje je bila, a onda možda da prijeđe i na još višu razinu u modernom vremenu.“

Na naše pitanje je li to uključuje i moguće planove NBA Europe tj. najavu da se uskoro NBA liga širi na europski kontinent samo se nasmijao i rekao nam: „Idemo korak po korak.“

No, isto tako iskreno priznaje kako isprva nije planirao ulagati u klub koji je bio na rubu gašenja, ali ključnu ulogu odigrao je njegov sin koji ga je nagovorio da upozna ljude iz kluba i projekt obnove. Tako je od prvog službenog sastanka priča rasla i napravljen je detaljan biznis plan. Ono što je mnoge oduševilo i što se moglo čuti prilikom njegovog govora Dodig je naglasio kako želi biti vlasnik koji daje stabilnost klubu, ali se isto tako ne miješa u sportsku politiku.

„Važno je biti pametan vlasnik i uključen u sve, ali se istodobno ne miješati ljudima koji o tome sve znaju i koji znaju svoj posao.“

Povratak korijenima i nova Cibona

Dodig kaže kako u Hrvatskoj provodi između 30 i 40 dana godišnje, a kroz Cibonu vidi i osobni povratak korijenima i na jedan način se želi odužiti Hrvatskoj. Ta ljubav prema domovini i ‘rodnoj grudi’ sad je postala još izraženija Njegov cilj nije samo stabilizacija jednog kluba, želi povećati broj navijača, želi ih što prije vratiti u Draženov doma i ukratko želi Cibonu, koja ove sezone po prvi puta u povijesti kluba nije igrača regionalnu ABA ligu, vratiti na europsku mapu.

Plan je i da klub ponovno igra velike utakmice u Areni Zagreb, a Dodig otvoreno govori i o želji da se u Zagreb dovede NCAA utakmica američke sveučilišne košarke. Kako doznajemo vode se završni pregovori da u Zagrebu zaigra sveučilište Illinois u kojem igraju Zvonimir i Tomislav Ivišić, hrvatski blizanci koji su nedavno odveli ovo poznato sveučilište na Final Four.

Ali isto tako Dodig je, koliko smo se mogli uvjeriti, svjestan da košarka u Europi nije posao koji donosi veliku zaradu, ali upravo zato stalno ponavlja da će sva eventualna dobit ostajati u klubu. Zvuči kao savršen plan jer njega zarada ne zanima pa tako neće biti izvlačenja novca, nego ulaganja u vrijednost brenda koji mora ponovno značiti nešto navijačima, gradu i hrvatskoj košarci.

Milićević: Zagreb je već ucrtan za NBA Europe

Da Dodigov dolazak može postati puno veća priča od same stabilizacije kluba, smatra i legendarni direktor Cibone Božo Miličević koji je na čelu zagrebačkog kluba bio od 1989. do 2009. godine.

Govoreći za Sport Klub o budućnosti europske košarke i projektu NBA Europe, Miličević ističe kako je Zagreb već ozbiljno na mapi velikih planova.

„Američka NBA koja dolazi za dvije godine najvjerojatnije je već ucrtala Zagreb na svojoj mapi. Oni gledaju glavne gradove – Berlin, London, Pariz… i Zagreb je unutra jer je glavni grad, Hrvatska je članica Europske unije i grad ima kompletnu infrastrukturu.“

Prema njegovim riječima, upravo Dodigov projekt mogao bi biti ključan.

„Ako novi vlasnik u dvije godine uspije financijski podići sustav i stabilizirati Cibonu, to bi mogao biti jedini pravi izlaz za hrvatsku košarku – da imamo jedan klub u takvoj europskoj NBA uniji.“

Dodaje kako Zagreb ima gotovo sve preduvjete – Arenu, hotele, međunarodni aerodrom i ozbiljan sportski brend kakav Cibona i dalje jest.

„To je sve plus. Arena, grad, infrastruktura, brend Cibona… ali struktura prihoda od Eurolige do NBA razine je ključna stvar.“

Upravo zato Dodigov dolazak mnogi ne vide samo kao spašavanje jednog kluba, nego kao potencijalni povratak košarke na velika vrata u Zagreb.