Split u Zagrebu slavio protiv Dinama

Foto: KK Split / Ivica Čavka

Košarkaši Splita u susretu su 11. kola prvenstva Hrvatske ostvarili 10. pobjedu svladavši kao gosti Dinamo Zagreb sa 116-103 (26-20, 29-25, 31-30, 30-28).

Antonio Jordano je sa 26 koševa bio najefikasniji kod Splita, dok je Ivan Novačić ubacio 20 za domaće.

Split je na vrhu ljestvice s omjerom pobjeda i poraza 10-1, ispred Zadra koji je na 9-1 uoči domaćeg dvoboja protiv Alkara u nedjelju, dok je Dinamo na 4-7.

Mnogo je bilo zanimljivije u Rijeci gdje je Kvarner 2010 svladao Samobor sa 88-85 (26-22, 21-23, 21-23, 20-17) tricom Filipa Vujičića tri sekunde prije isteka vremena. Vujičić je bio i najefikasniji kod domaćih sa 21 poenom, 20 je dodao Petar Ogrizović, dok je Luka Krajnović zabio 20 za goste.

Samobor je na omjeru 6-5, a Kvarner 2010 na 5-6.