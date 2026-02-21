Split u šokantnoj završnici obranio naslov u Kupu Krešimira Ćosića

Podijeli :

Foto: KK Split

U finalu Kupa Krešimira Ćosića KK Split je s 89:86 porazio Zadar te su drugu godinu u nizu osvojili trofej u Kupu.

Teyvon Myers s 19 i Roko Sikirić s 18 poena predvodili su Split, dok su Lovro Mazalin s 20 i Marko Ramljak sa 19 pogodaka bili najefikasniji kod Zadra.

Split je odlično otvorio dvoboj, poveo s 9-0, dok je Zadar prve koševe zabio nakon čak četiri minute susreta. Prednost Splita u prvoj je četvrtini rasla do 20:7 u 9. minuti, ali Zadar se sabrao i četiri minute prije odmora se primaknuo na 32:28. Uslijedile su trice Sikirića i Jordana za novi bijeg Splita koji je na poluvrijeme otišao s osjetnom prednosti 46:33.

No, u trećoj četvrtini proradio je napad Zadra koji je zabio čak 37 koševa. Trice su pogađali Žganec, Mihailović i Kapusta pa je u 27. minuti Zadar prvi put i poveo. Na ulasku u zadnjih 10 minuta Zadar je imao prednost od pet razlike, a tricom Kapuste u 34. minuti je otišao i na najvećih 76:68. No, ubrzo potom Sikirić je uspio zakucati usprkos nesportskoj pogrešci Žganeca, a to je iniciralo seriju Splita 8:0 kojom su “žuti” ponovno stigli u prednost.

Minutu i pol prije kraja Stephens je zakucao za 86:82 za Split. Zadar je nakon ubačaja Mihailovića i dobrom obranom uspio doći do napada kod vodstva Splita 86:84, ali Mazalin je 20 sekundi prije kraja promašio zicer za izjednačenje. Do kraja susreta viđen je festival slobodnih bacanja sve dok Mihailović nije morao pokušati izjednačiti tricom s više od 10 metara, ali nije bio precizan.

Za Split je ovo sedmi naslov u Kupu iz 10. finala, dok je Zadar ostao na devet iz 22 finala.