Split porazio Kvarner na Gripama i upisao treću pobjedu u nizu

Foto: KK Split / Bepo Perišić. Renato Pezzi

U prvoj utakmici šestog kola košarkaškog prvenstva Hrvatske igrači Splita su pred svojim navijačima nadjačali riječki Kvarner s 96-88 (35-18, 18-22, 23-22, 20-26).

Rezultatsku je draž utakmica prilično izgubila odmah u prvoj četvrtini jer su Splićani nakon uvodnih deset minuta vodili 35-18. Sve do kraja domaćin je s pola snage čuvao prednost premda su gosti, barem minimalno, zaprijetili na startu posljednje dionice kada su spustili zaostatak na pet poena, 73-78. Međutim, brzo se Split vratio na dvoznamenkastu prednost i riješio pitanje pobjednika.

U domaćem sastavu najbolji je bio Teyvon Myers s 24 poena, pet asistencija i šest skokova. Ivan Perasović je dodao 14 poena uz tri asistencije i tri skoka.

Kod Kvarnera se posebno istaknuo Petar Ogrizović koji je postigao 28 poena, a tome je dodao šest asistencija i sedam skokova.

Na vrhu ljestvice su Zadar sa stopostotnim omjerom 5-0, dok Splićani sada imaju pet pobjeda i jedan poraz. Slijede ih Dubrovnik, Alkar i Zabok s tri pobjede i dva poraza. Kvarner je na omjeru 1-5, a iza riječkog sastava je jedino Šibenka koja je bez pobjede i s pet poraza.