Split nakon drame i produžetka svladao Zadar

Foto: KK Split / Bepo Perišić. Renato Pezzi

U derbiju 8. kola prvenstva Hrvatske za košarkaše doprvak Split je kao domaćin svladao prvaka Zadar s 88-82 (23-22, 15-14, 19-14, 13-20; 18-12) nakon produžetka.

Antonio Jordano je s 23 koša predvodio Split, Dario Drežnjak je dodao 15, dok je kod Zadra Vladimir Mihailović bio najefikasniji s 22 poena i 13 skokova.

Čitav je dvoboj protekao u brojnim izmjenama u vodstvu, da bi u zadnjoj minuti posljednje četvrtine oba sastava promašila svoje zadnje napade, za Zadar je neprecizan bio Mihailović, dok pobjedu Splitu prije produžetka nije uspio osigurati Kučić.

Zadar je u zadnju minutu ušao s prednosti 82-81, ali onda je Jordano pogodio iz igre za 83-82 Splita, a nakon promašaja dalekometne trice Mihailovića s istekom vremena Drežnjak je osvojio loptu i izborio prekršaj te s dva slobodna bacanja povisio na 85-82. Mihailović je stoga u zadnjem napadu Zadra morao opet šutirati tricu za poravnanje, ali niti tada nije bio precizan, da bi zatim Jordano s linije slobodnih bacanja postavio konačni rezultat.

Oba sastava sada su na omjeru pobjeda i poraza 7-1.