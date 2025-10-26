Split bolji od Cibone u Draženovom domu

Podijeli :

Foto: KK Split / Ivica Čavka

U petom kolu košarkaške SuperSport Premijer lige Cibona je ugostila Split u Draženovom domu. Gledatelji su mogli uživati u napetoj košarkaškoj utakmici koja je na kraju s 88:85 pripala Žutima.

Prva četvrtina bila je potpuno izjednačena te se na prvi mali predah otišlo s rezultatom 25:25. Drugi dio prvog poluvremena pripao je Žutima koji su tako na poluvrijeme otišli s +6 (49:43).

Cibona je potom uzvratila dobrom trećom četvrtinom u kojoj je slavila s 22:16. To je značilo da se u posljednju dionicu ušlo s rezultatom 65:65. Ključni trenutak susreta u posljednjoj četvrtini dogodio se kod 71:70 za Cibonu kada Split ulazi u veliku seriju. Sa sedam uzastopnih poena došli su do +6, a ubrzo su stigli i do jedine dvoznamenkaste prednosti na susretu (84:74).

Do kraja je Cibona uspjela smanjiti zaostatak, ali je Split svejedno upisao pobjedu. Najbolji igrač u redovima Žutih bio je 35-godišnji Leon Radošević koji je ubacio čak 24 poena. Njegov prvi pratitelj bio je Antonio Jordano koji je ubacio 17 poena. U redovima zagrebačke momčadi najbolji je Amerikanac Justin Roberson s 19 poena, a drugi najbolji također je bio iz SAD-a. Riječ je Kamaki Hepi koji je ubacio 15 poena.

Split je ovom pobjedom došao do četvrtog slavlja sezone te su trenutačno na omjeru 4-1. Ciboni je ovo bio drugi poraz u četvrtom susretu te su sada na omjeru 2-2.