Smijenjeni direktor Zadra: Nisam htio biti fikus, a postao sam neprijatelj Grada

KK Zadar

Smijenjeni direktor KK Zadra oglasio se nakon svega.

Nadzorni odbor izglasao je nepovjerenje Tomislavu Kabiću nakon što je trener momčadi Danijel Jusup na konferenciji za medije izjavio da ga je Kabić fizički napao i prijetio mu.

“To što je direktor meni izgovorio dok sam izlazio iz ureda je ispod svake razine. Bio sam u šoku, okrenuo sam se, a čovjek se sa svog stola zatrčao prema meni, stavio ruke iza leđa i glavom krenuo prema meni. Tu je došlo do kontakta glavom. Moj fizički integritet je bio ugrožen. Bio sam u šoku. Povukao sam se, a on je i dalje urlao za mnom. Zaposlenici su tamo iskočili iz ureda, a ja mu nisam rekao nijednu ružnu riječ, samo sam se povukao i otišao”, rekao je Jusup.

Kabić tvrdi da je komunikacija s Jusupom bila narušena do te mjere da je s njim komunicirao mailom.

“Geneza ovog problema je komunikacija. Pitam se samo u kojem trenutku smo odlučili dignuti ruke od naše djece? Sve što sam radio u košarci do sada, a to će potvrditi i roditelji, radio sam za dobro naše zadarske djece. Ja svoju retoriku nisam mijenjao, a vjerujem da samo zato što sam rekao istinu postao sam neprijatelj Grada Zadra”, prenosi eZadar Kabićeve riječi.

O sukobu s Jusupom rekao je da su izvidi u tijeku.

“U tijeku su policijski izvidi, mogućnost pitanja nije predviđena jer ne želim kompromitirati postupanje policije koje je u tijeku. Znam da je ova tema interesantna, ali me žalosti što je toliko zanimljiva, a ne neke druge koje bi se trebale komunicirati. Moram se referirati i secirati jučerašnju izjavu trenera Jusupa kako bih obranio svoj dignitet pogotovo u onom dijelu koji je apsolutno i kategorički neistinit. Krenula je optužba za fizički kontakt. Osporavam to i bilo koji takav događaj za koji trener tvrdi da se dogodio. Kontakt koji trener tvrdi da se dogodio, se dogodio na sastanku za kojeg trener je trener proteklih deset dana tvrdio da se uopće nije bio. Trener je jučer izjavio da je njegov fizički integritet bio ugrožen na sastanku prije deset dana za kojeg je do jučer ponavljao da se uopće nije dogodio, da ga nitko iz kluba nije kontaktirao. Nadalje, trener tvrdi da moja retorika na sastanku bila kao i u priopćenju neprimjerena. Nažalost, tvrdim da je retorika trenera i verbalna i neverbalna bila takva te da ju je pokazao prema direktoru. To nije na osobnoj razini, nego na razini kluba”, prenosi to eZadar.

“Nije ovo osobni problem Danijela Jusupa i mene, niti je ikad bio niti će biti. Ovo je moj problem sa sustavom koji je trul i neodrživ u svakom segmentu. Moj najveći izazov, ali i neuspjeh je bio što sam pokušao sve segmente kluba usmjeriti da guramo prema istom cilju. Taj cilj sam jasno i transparentno postavio. Nisam čuo niti jednu drugu alternativu. Naravno da u slaganju momčadi treba glavni biti trener Jusup. Želio sam konsezus, suradnju, no trener je odbio jer je očito najveći problem bio da se ja petljam u struku, tj. ono što bi zapravo trebao biti moj posao. Problem je što sam ja odlučio raditi svoj posao, a ne biti fikus kao neki moji prethodnici.”