Službeno: Damir Mulaomerović više nije trener Dinama

Nikola Brboleza CROPIX via Guliver

Košarkaški klub Dinamo smijenio je trenera Damirа Mulaomerovića zbog loših rezultata ove sezone.

Dinamo je šest utakmica bez pobjede, početkom travnja završili su svoju europsku avanturu bolnim domaćim porazom protiv Manchestera (94:97) u Europskoj sjevernoj košarkaškoj ligi.

U prvenstvu, šest kola prije kraja sezone Dinamo se nalazi u opasnoj zoni, drži pretposljednje mjesto koje vodi u doigravanje za ostanak u ligi.

Zbog svega toga došlo je do raskida suradnje s Mulaomerovićem.

“KK Dinamo Zagreb i trener Damir Mulaomerović sporazumno su dogovorili prekid suradnje. Tijekom svog vremena u klubu vodio je momčad kroz domaća i europska natjecanja, pri čemu je Dinamo osvojio Liburnia kup te ostvario povijesni uspjeh u svojoj premijernoj sezoni ENBL lige.

Zahvaljujemo treneru na uloženom trudu, profesionalnom pristupu i predanosti te mu želimo uspješan nastavak trenerske karijere. Klub će o idućim odlukama vezanima uz stručni stožer pravodobno informirati javnost”, objavio je KK Dinamo.