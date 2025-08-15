Slovenski izbornik za SK: Izostanak Hrvatske je gubitak za košarku, previše se priča o Dončićevoj kilaži

Podijeli :

Slovenski izbornik Aleksander Sekulić otkrio za Sport Klub sve probleme pred EuroBasket, komentirao je status Luke Dončića i otkrio svoje favorite za medalje

Sport Klub donosi opsežan razgovor s izbornikom slovenske košarkaške reprezentacije, 47-godišnjim Aleksandrom Sašom Sekulićem, koji će i ovog ljeta voditi momčad predvođenu Lukom Dončićem na EuroBasketu 2025.

Slovenski izbornik, koji je na klupu naših susjeda sjeo 2020. godine, govori o problemima na početku priprema, situaciji s ozljedama i izostancima, statusu svojih najvećih zvijezda, favoritima prvenstva te o tome kako usklađuje zahtjevne uloge izbornika i klupskog trenera.

Izborniče, pripreme su krenule s problemima – od ozljeda do situacije s naturaliziranim igračima. Kako ste se nosili s tim?

“To su veliki izazovi za nas, posebno jer smo na pozicijama četiri i pet ostali tanki. Upravo smo zbog toga pokrenuli proces naturalizacije. Najteže je bilo saznati odmah na početku priprema da neki igrači ipak neće moći nastupiti, iako smo ranije imali uvjeravanja da hoće. Čančar je sada fizički u puno boljem stanju nego prije godinu dana, ali su nas iznenadile odluke kluba.

Dobio sam poziv od njega da nije prošao liječnički pregled i da mu njegov novi klub Armani Milano ne dopušta igranje za reprezentaciju, Slično je i s Joshem Nebom kojemu je Armani Milano također zabranio nastup.

Što se tiče Amerikanca Mikea Tobya, on se sam odlučio povući iz reprezentacije. A dodatno, u momčadi više nije Zoran Dragić kojem sam se zahvalio. Moram reći, to je bila teška, ali nužna odluka u interesu atmosfere i priprema momčadi. Sve to nas je stavilo u situaciju da se brzo prilagodimo i pronađemo nova rješenja.”

Jasno je da Luka Dončić, zvijezda Los Angeles Lakersa, ne može sve sam, a sada pod košem imate manje centimetara. Kako to pokušavate nadomjestiti?

“Prave odgovore dobit ćemo tek protiv fizički dominantnih ekipa poput Litve i sličnih. Ako nismo dovoljno snažni, onda možemo biti brži i agresivniji, posebno u tranziciji. Iskusni centar Alen Omić nam se odazvao iako su još neke stvari oko njegove uloge otvorene. Cilj nam je kroz pripreme pronaći način da kompenziramo manjak visine i fizičke snage pod košem.”

Puno se piše o Lukinoj kilaži, spominje se i 14 kilograma manje. Je li Dončić sada fizički na razini kad je odlazio iz Real Madrida u NBA?

“Luka je fizički sigurno u boljem stanju nego prošle sezone. Znam da ljude zanima ta tema, ali ne bih ulazio u točne brojke. Vidljivo je da se jako dobro pripremio uz dodatak lako je ove sezone imao problema s ozljedama i priključio nam se tek prije desetak dana. Trebat će mu još nekoliko dana da uđe u natjecateljsku formu, ali što se mene tiče – spreman je za prvenstvo.”

Ove godine neke reprezentacije neće biti kompletne. Možemo li očekivati iznenađenja i tko su po vama favoriti za zlato?

“Srbija mi je prvi favorit – nevjerojatna momčad koju predvodi Nikola Jokić i uz to izvanredno vođena legendarnim trenerom Svetislavom Pešićem koji ima sjajne rezultate iza sebe. Francuska je također među najjačima, a tu su i Njemačka, Španjolska i još nekoliko ekipa koje realno mogu do medalje kao što je recimo Grčka, ako bude kompletna. Bit će to zanimljivo prvenstvo iako neće biti baš svih najvećih zvijezda.”

Nedavno ste postali trener ruskog Zenita iz Sankt Peterburga. Kako usklađujete klupske i reprezentativne obaveze?

“Nije lako, ali imam odličan stručni stožer i u klubu i u reprezentaciji. U Zenitu sa mnom rade Jernej Valentinčić i Jurica Žuža, a uz njih je i Maksim Učajkin. S takvim ljudima puno je lakše organizirati posao. Sve zahtijeva detaljno planiranje i stalnu komunikaciju, no kad imate ljude od povjerenja, to je izvedivo.”

Igrali ste pripremnu utakmicu protiv Njemačke, aktualnog svjetskog prvaka. Kako su vam izgledali?

“Njemačka je izuzetna momčad. Od pozicije jedan do pet imaju NBA i euroligaške igrače, fizički su moćni i taktički vrlo dobro vođeni. Naši su se igrači dobro prilagodili njihovoj igri, što mi daje optimizam, ali svjesni smo da su oni jedni od glavnih favorita za medalju.”

Za kraj – po prvi put u povijesti nema Hrvatske na EuroBasketu. Mnogi će navijati upravo za Sloveniju. Kako to komentirate?

“Stvarno mi je žao što Hrvatske nema na EuroBasketu. To je zemlja s velikom košarkaškom tradicijom i nizom vrhunskih igrača koje zaista nema smisla nabrajati jer je lista jako duga. Njihov izostanak je gubitak za cijelo prvenstvo, ne samo za hrvatsku košarku. Nadam se da će se vratiti na veliku scenu i kvalificirati se na Svjetsko prvenstvo – tamo im je i mjesto. Nama ostaje da damo sve od sebe i opravdamo povjerenje navijača iz regije.”