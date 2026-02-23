SKener: Povratak Šarića za početak nove ere šibenske košarke ili tek kratkotrajni bljesak narančastog meteora

Podijeli :

Stefanos Kyriazis IPA Sport via Guliver

Kamo ide šibenski sport? To je pitanje koje s pravom posljednjih godina postavljaju šibenski ljubitelji sporta ali i svi kojima je stalo do šibenskih sportskih klubova.

HNK Šibenik pod upravljačkom palicom privatnih vlasnika se strmoglavio iz elite u četvrti rang, neodgovornim vođenjem aktualnog vlasnika Željka Karajice 93 godine stari hrvatski klub koji je dao 12 reprezentativaca je praktički pred gašenjem. Trenutno se održava na životu u kliničkoj smrti, i svaki novi dan koji svane je možda i posljednji za njega. Funcuti su nedavno konačno digli glas, održali su miran prosvjed pred gradskim poglavarstvom, prozvali po njima najveće krivce za ovakvo neodrživo stanje. Među njima onako usputno i čelnike grada, koji se brane da ne mogu puno napraviti obzirom da je klub u privatnim rukama. Ali, gradonačelnik Burić je kazao da grad prati sve što se zbiva, i da će u svojim okvirima napraviti sve da se izbjegne najcrnji scenarij – stečaj i gašenje kluba.

I, da nipošto neće izlaziti iz zakonskih okvira. Trenutno se čeka gazda Ž.K. da dade pristanak za ulazak u fazu predstečajne nagodbe, koja bi mogla biti barem slamka nade da se spasi klub, i pokuša osoviti na noge. Ono što je trenutno najbitnije je da omladinski pogon funkcionira, i da je HNS obećao podržati školu nogometa sa Šubićevca dopustivši im da zadrže natjecateljske rangove bez obzira na ishod priče oko kluba. Naravno, to se sve može promijeniti ako dođe do nekog naglog preokreta. U međuvremenu prva momčad koja je jesenas u 3.NL-jug zauzela 3.mjesto se osula, jer im gazda nije bio u stanju mjesecima isplatiti niti honorare u četvrtom rangu, a nedavno se privatnom inicijativom nekolicine domaćih trenera, gotovo u ilegali okupila jedna skupina momaka, mahom iz grada i županije, sastavljena d igrača malog nogometa, bivših juniora Šibenika, koju će u nastavak lige s klupe povesti Mehmed Alispahić. Ovakav potez je bio neizbježan jer bez seniora ni HNS ne bi mogao biti benevolentan prema HNK Šibeniku i nastojanjima da se spasi barem najvažniji segment kluba – škola nogometa. Što će se dalje događati to ne zna ni Baba Vanga ili vidoviti Milan, sudbina kluba je u rukama dva Željka, gazde i gradonačelnika, svakog u svojoj domeni. Ali, ponajprije onog prvog…

POVEZANO Šarić stiže na prvi trening reprezentacije, Hezonja se priključuje naknadno VIDEO / Baskonia šokirala Hezonjin Real i osvojila Kup kralja nakon 17 godina, pogledajte slavlje navijača

I dok je na nogometnom Šubićevcu stanje odavno alarmantno, na Baldekinu drugi šibenski sportski ponos Šibenka je pred ispadanjem u drugu ligu. Da, istina je, klub iz grada Dražena Petrovića je i u ovakvoj, možda nikad slabijoj domaćoj ligi posljednji sa svega 3 pobjede iz 20 utakmica! Do kraja prvenstva ima još 12 kola i pokušaj spašavanja kluba od ispadanja mnogi vide kao nemoguću misiju. Druga najlošija momčad lige Cedevita junior ima 3 pobjede više, i da su u nedjelju slavili u Samoboru pitanje je bi li uopće Šibenka imala više bilo kakve nade u spas. Ovako, kao što je nedavno za vrijeme održavanja završnice kupa Krešimir Ćosić u Zagrebu kazao Jeronimo Šarin, već treći trener ove sezone, klub će napraviti sve da se ne ispadne, i da su dva ozbiljna pojačanja koja su navodno već dogovorena spremna doći već idući dan u Šibenik.

A hoće li među njima biti i Dario Šarić? Pitanje koje golica maštu šibenskih navijača zadnjih dana. Znamo svi za priču donedavnog NBA igrača koji je ostao bez kluba, koji je nakon 10 godina odlučio vratiti se u Europu. Pričalo se kako za 32 – godišnjeg Šibenčana postoji interes europskih velikana Panathinaikosa ili bogataša iz Dubaija. Čak se i Partizan spominjao u tim pričama. 25. veljače je rok do kada klubovi iz Eurolige imaju rok za registraciju novih igrača. Ako to ne iskoriste Šariću ostaje neka druga opcija.

Njegovi Šibenčani ga zazivaju po društvenim mrežama, u stilu “Darijo, vrime je”, po uzoru na Ivana Perišića uoči dolaska našeg istaknutog Vatrenog u Hajduk. I Perišić nije do tada nikada zaigrao za prvu momčad Bijelih, a Dario Šarić je u više navrata izjavljivao kako će jednog dana zaigrati za slavni klub, klub iz grada Dražena Petrovića, i na kraju krajeva njegovog oca Predraga Šarića, koji je najbolji strijelac Šibenke u povijesti. Neki će pritom reći da ovaj klub nije taj isti, što je s pravno formalne strane točno. Ali, zar tko postavlja isto pitanje i za mnoge druge klubove koji su prošli istu fazu ili slično, poput Gnk Dinama na primjer…

A zašto Dario Šarić nije nikada zaigrao za prvu ekipu Šibenke? Zato što je te nesretne 2010. godine se ondašnja Šibenka ugasila zbog duga od nekoliko stotina tisuća eura, i tada 15 – godišnji wunderkind hrvatske košarke nije ni mogao zaigrati za narančaste. Mogao je u drugi šibenski klub koji je tada postojao, i bio vrlo stabilan – KK Jolly JBS, u vlasništvu poznatog drniškog poduzetnika Josipa Stojanovića. I pouzdano se zna da je stigla ponuda, i to za ondašnje prilike dosta solidna, ali oko Darija se već plela puno ozbiljnija priča, i menadžerska, koja ga je odvela iz OKK “Dražen Petrović” preko Dubrave u Trnsko, u tada jaki, moćni projekt KK Zagreb.

“It is too good to be true”, odgovorio je novi/stari trener Šibenke na upit novinara vraća li se Dario u Šibenik! “Priča je predobra da bi bila istina”, kazao je Šarin, razočaravši pritom Funcute. Ali, ima i taj ali, koji ostavlja neke, istina male šanse da dojučerašnji NBA igrač, i kapetan Hrvatske ispuni svoje obećanje i vrati se na Baldekin. Mnogima zvuči utopijski da će košarkaš koji se do jučer “tukao” s LeBronom Jamesom, Curryjem, Jokićem, Dončićem sada zaigrati u hrvatskom prvenstvu, protiv Zaboka, Samobora, u momčadi koja je posve raštimana…

Koji su aduti Šibenčana u toj neravnopravnoj borbi s velikanima. Novac svakako nije ni u snu. Borba za neke titule, također. Članstvo, status, u nekoj elitnoj sredini, ligi, klubu isto. A šta onda Dario može dobiti eventualnim dolaskom u rodni grad. Postao bi junak, heroj grada koji stalno balansira od očaja do ludila i euforije. Ponovila bi se vjerojatno na jedan način priča od prije 40 godina kada je ondašnji novi YU prvoligaš Šibenka nekako u svoje redove privukla tada jednu od najvećih zvijezda jugo i europske košarke Zorana Slavnića Moku u najboljim igračkim godinama. Iz tog doba postoji i jedna anegdota po kojoj je slavni Moka po dobitku ponudu (pisma) iz Šibenika svojoj ženi kazao “Je li bre ženo, imaš li ti kojeg švalera u tom Šibeniku”! koja govori kako je i sam Slavnić bio zatečen “drskim” pozivom Šibenčana, koji su na kraju oteli Moju pred Zvezdom, Partizanom, španjolskim i talijanskim velikanima…

Dario je veliki emotivac, a nikad nije krio i da je veliki Funcut. To je pokazao bezbroj puta, i kada je sjeo s prijateljima prije 2 godine u automobil i zaputio se u Osijek, zajedno s dvije tisuće svojih sugrađana i bodro nogometaše Šibenika na putu povratka u HNL. Ili kada je s pomagao nekim šibenskim klubovima, pojedincima, ili imao i vlastitu ekipu u popularnoj Šibenskoj rekreativnoj ligi.

Sjećam se svog prvog intervjua s Darijom kada je još bio dječak, niži 20-ak centimetara, kada se pojavila TAU Ceramica s nemoralnom ponudom, i kada je u najčitanijim domaćim novinama izašao veliki naslov “Tata, koliko je to 3 milijuna eura”!

U ovom šibenskom slučaju milijunima ni traga, ali zato emocija kao u priči. Možemo samo zamisliti ludnicu u dvorani na prvoj utakmici kada bi svi htjeli doći pogledati našeg asa u narančastom dresu. Šibensko ludilo bi se probudilo preko noći.

U toj priči uz Darija bi stigao barem još jedan pravi igrač. Međutim, ni potencijalni dolazak Darija Šarića ne bi bilo dovoljno jamstvo da bi se Šibenka spasila od ispadanja jer ni konkurencija ne bi mirovala. Ali, ako bi to barem bio okidač jednog reseta kluba, koji zadnjih godina luta na svim poljima, koji je u posljednjih 25 mjeseci promijenio 10 trenera(?!), koji ne zna što bi, i koji nije izbacio igrača godinama, onda bi dolazak Darija Šarića barem na par mjeseci bio pun pogodak. U protivnom, bila bi to još samo jedna lijepa, ali nažalost kratka epizoda u svijetu šibenskog sporta koji poput mnogih drugih aspekata propada i gubi negdašnji sjaj po kojem je između ostalog donio toliki značaj, prepoznatljivost i publicitet drevnom Krešimirovom gradu.