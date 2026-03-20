Šibenkin Amerikanac Avery s 41 postignutim košem izjednačio rekord Predraga Šarića

Foto Milan Balaban

"Meni je izgledao poput Wilkinsa ili McGradyja, strašna izvedba" - kazivao nam je nakon te sjajne večeri na Baldekinu Tomislav Baljkas, dugogodišnji navijač Šibenke, i veliki fan NBA lige.

U noći kada je Brice Sensabaugh utrpao 41 koš za svoj Jazzere i Luka Dončić postigao 41 za svoje Lakerse, nekoliko sati ranije u kultnom Baldekinu Šibenkin Amerikanac Marchelu Avery ispisao je jednu od najupečatljivija partija u dresu Narančastih. Krilni košarkaš iz Virginije u super važnoj pobjedi Šibenke nad Cedevitom Junior ubacio je 41 koš, uz šut 16-25. Tamnoputi košarkaš na parketu je proveo 32 minute, trice je gađao 6-11, 10-14 za 2, a uhvatio je i 9 lopti. Za double-double nedostajao mu je samo 1 skok! Zasuo je Vitamine donijevši Šibenčanima bodove nade, s kojima ostaju u utrci za ostanak u Premijer ligi.

Odavno jedan igrač na Baldekinu nije imao takvu šutersku večer. Na jutarnjim kavama mnogi su razbijali glavu ali nitko nije mogao precizno ponuditi odgovor na to pitanje. Ali, tu su podaci koji su pomogli rasvijetliti tu enigmu. Osim što je svojim koševima dao ključan obol u slavlju nad Zagrepčanima, 26- godišnji košarkaš ispisao je i svojevrsnu povijest šibenskog kluba. Naime, Tomislav Pakrac, vrijedni pratitelj različitih statističkih podataka izvukao je prije nekoliko godina podatak s domaćim igračima koji su zabijali najviše koševa u prvenstvu Hrvatske. Što se Šibenke tiče Avery je s 41 košem protiv Cedevite. izjednačio rekord Predraga Šarića, koji je premijerne sezone hrvatske lige postigao isti broj koševa. Dubravko Zemljić je u dva navrata zabijao preko 40(42 i 40) a rekord i dalje drži Milan Parezanović koji je u sezoni 2005/06. utrpao 43 koša. Avery je fantastičnu večer mogao začiniti i rekordom da mu je priznata 7.trica, koju su suci zbog prekršaja Planinića u napadu poništili.

Averyjev učinak karijere je došao nakon samo 4 dana kada je u svom debitantskom nastupu za Šibenku u Dubrovniku imao katastrofalnu partiju, s 1 postignutim košem, uz šut 0-8! Mnogi su se u Šibeniku zapitali kakvo je to pojačanje, koje je došlo iz ponajboljeg mađarskog kluba gdje je bio starter u posljednji klub domaćeg prvenstva. Krenule su odmah i sumnje, ali i neizbježni nadaleko čuveni šibenski crni humor. No, Avery je u srijedu pokazao o kakvom se igraču radi.

-Ni sam nisam mogao vjerovati i preispitivao sam se što sam to gledao u analizama. Onakvu partiju u Dubrovniku nije imao 6 godina, ali znao sam da Avery posjeduje kvalitete koje moraju izaći na vidjelo – kazat će trener Jeronimo Šarin, koji nakon pobjede još više vjeruje u ostanak Šibenke u najboljem društvu.

A što o svemu kaže Avery.

“Pobjeda je iznimno važna za našu ekipu, za klub. Zahvaljujem svima na podršci, suigračima posebno bez kojih to ne bi bilo moguće. Navijači su mi pružili dodatni poticaj, i hvala im na tome. Idemo dalje, radujem se novim budućim pobjedama” – kazao je američki igrač.

Drugo posljednje pojačanje Šibenke u trećem krugu prvenstva Antwan Scott protiv Cedevite Junior je cijelo drugo poluvrijeme prosjedio na klupi. Njegov govor tijela mnoge je iznenadio, ali nakon susreta trener Šarin je pojasnio razlog njegovog neigranja nastavka. Naime, Scott je malo prije utakmice u Gospinom polju doznao strašnu vijest iz SAD-a, da mu je brat izvršio samoubojstvo. I s takvim saznanjem želio je igrati protiv Gospara, zabio 19 poena, ali protiv Cedevite očito nije bio u stanju ni tijelom, a posebno glavom biti u utakmici.

“To su strašne stvari, shvaćam ga i razumijem dobro, i vidjet ćemo što će biti – kazao je Šarin.

No, čini se da će bek s kojim je Šarin odlično surađivao na Kosovu ipak ostati u Šibeniku, i bez obzira na sve pokušati pomoći klubu da izbjegne scenarij, o kojem nitko uoči početka sezone nije mogao ni sanjati.