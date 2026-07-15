Povremeni hrvatski reprezentativac se vratio u Zadar

Povremeni hrvatski košarkaški reprezentativac Dario Drežnjak (28) nakon dvije godine se vratio u redove aktualnog doprvaka Zadra s kojim je potpisao jednogodišnji ugovor.
Dario Drežnjak je igrao za Zadar od 2021. do 2024. godine te je u tom razdoblju osvojio dva naslova prvaka Hrvatske i jedan Kup Krešimir Ćosić.
Po odlasku iz Zadra u sezoni 2024/25. je nastupao za talijanske Napoli Basket i Vanoli Cremonu te ciparski Keravnos, dok je prošlu sezonu započeo u španjolskom Rio Breoganu, a potom se vratio u Hrvatsku i potpisao za Split s kojim je osvojio Kup Krešimir Ćosić.
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