Počelo veliko preoblikovanje Cibone: ‘Ovo je tek prvi korak’

Podijeli :

Darko Tomas / CROPIX via Guliver Image

Počeo je proces preoblikovanja KK Cibone u sportsko dioničko društvo, a povodom toga je zagrebački klub objavio priopćenje za medije. Njega prenosimo u cijelosti.

KK Cibona, s ciljem osiguravanja dugoročne financijske stabilizacije i početka nove razvojne faze kluba, pokrenula je proces preoblikovanja u sportsko dioničko društvo. Proces se provodi temeljem važećeg Zakona o sportu te elaborata izrađenog u suradnji s nadležnim institucijama, uz punu transparentnost svih financijskih obveza i odnosa.

Model preoblikovanja osmišljen je kao dugoročno rješenje koje omogućuje zatvaranje postojećih dugovanja, sudjelovanje vjerovnika kroz konverziju potraživanja u vlasničke udjele te stvaranje preduvjeta za ulazak snažnog strateškog partnera s jasnim planom razvoja kluba. Istovremeno, procesom je jasno definirano i sudjelovanje Grada Zagreba, institucionalnih i manjih dioničara, čime se uspostavlja održiva i jasno definirana vlasnička struktura.

„U ime KK Cibona želim svim dionicima koji su uključeni u ovaj proces zahvaliti na podršci i ustrajanju u očuvanju ovog europskog i svjetskog košarkaškog diva. Bez aktivnog uključivanja svih onih koji su klub financijski i operativno podržavali zadnjih godina, od samih igrača i trenera do institucija poput Grada Zagreba, nadležnih ministarstava i Vlade RH, kao i Hrvatskog košarkaškog saveza, ovaj proces ne bi se dočekao niti bio uspješno realiziran – kao što vjerujemo da će biti.

Sigurni smo kako je ovo najbolji put u vraćanju kluba na mjesto gdje pripada, a to je prije svega našim navijačima te sportskim rezultatskim uspjesima u Hrvatskoj i na europskoj razini, ističe Tomislav Šerić, direktor KK Cibona.

Nakon dugog i sustavnog razdoblja pripreme, proces preoblikovanja nalazi se u završnoj fazi te se očekuje njegov dovršetak u razdoblju od najviše 60 dana. Ukupna vrijednost preoblikovanja iznosit će više od 6 milijuna eura, a uključuje i konverziju potraživanja postojećih vjerovnika u vlasničke udjele.

KK Cibona je kroz ovaj proces prvi put u potpunosti sistematizirala sve svoje obveze, čime je osigurana potpuna transparentnost i održivost budućeg poslovanja.

„Proces preoblikovanja tek je prvi korak stvaranja preduvjeta stabilnog i održivog poslovanja. Pred nama su i još veći i ambiciozniji planovi. Želimo Cibonu vratiti na stare staze, probuditi emociju među našim brojnim navijačima iz Zagreba i svih krajeva Hrvatske te uz snagu, znanje i elan novog strateškog partnera otvoriti nove prilike za jačanje Cibone i čitave domaće košarke, naglašava Tomislav Šerić, direktor KK Cibona.

KK Cibona vjeruje kako ovaj model predstavlja najbolje dugoročno rješenje za klub — izlazak iz višegodišnjih financijskih poteškoća i stvaranje temelja za stabilno upravljanje, razvoj mladih igrača te povratak na konkurentnu razinu u hrvatskoj i europskoj košarci.

Ovim putem pozivaju sve dionike na podršku u procesu.

O svim detaljima procesa KK Cibona će pravodobno informirati sve zainteresirane dionike te cjelokupnu javnost”, stoji u priopćenju KK Cibone.