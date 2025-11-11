Nastavlja se kriza na Baldekinu: Šibenka ostala bez trenera

Podijeli :

Marin Sušić/HKS

S Baldekina je u utorak lansirana (ne)očekivana vijest.

Ivan Velić i GKK Šibenka sporazumno su se razišli, trener iz Livna na klupi Šibenčana izdržao je 7 kola u SS Premijer ligi, u kojima je ekipa upisala svih 7 poraza, a posljednji se dogodio u Zagrebu kod Dubrave (80-73) pa je u jednu ruku ovakav epilog i očekivan.

BaSKet Mušketiri: OKC gradi dinastiju, a Bullsi podsjećaju na Spurse

“GKK Šibenka i trener Ivan Velić sporazumno su raskinuli suradnju. Odluka je zajednički donesena nakon otvorenog razgovora i analize dosadašnjeg tijeka sezone te trenutnog stanja momčadi. Zaključeno je da sportski rezultati nisu ispunili zajednička očekivanja te da okolnosti zahtijevaju promjene koje će mobilizirati momčad i donijeti novi poticaj.

Vođenje prve momčadi do daljnjega preuzima trener Franko Kalpić. Klub će javnost pravodobno obavijestiti o daljnjim odlukama vezanim uz trenersko rješenje. GKK Šibenka zahvaljuje Ivanu Veliću na suradnji i profesionalnom angažmanu tijekom razdoblja provedenog u klubu te mu želi uspjeh u nastavku trenerske karijere”, objavili su iz kluba s Baldekina.

Osim loših rezultata ekipa Šibenke na startu sezone, u većini utakmica momčad nije pokazala kvalitetne izvedbe, odnosno bilo je puno crnih rupa u 40 minuta. Navijače Šibenke posebno peku domaći porazi od Alkara i Kvarnera u kojima je Šibenka bila blizu osvajanja bodova. Nastavlja se tako kriza u klubu koja traje od prošle sezone, kada je u posljednji trenutak izbjegnut najcrnji scenarij ispadanja u niži rang.

Osim trenerske promjene u klubu kako se doznaje nisu isključene ni promjene u igračkom rosteru, a dio javnosti drži kako dobar dio odgovornosti za loše rezultate ove, ali i prethodnih sezona leži na Upravi kluba!

O Velićevom nasljedniku se još ništa ne doznaje.