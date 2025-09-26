Najavljuje li ova fotografija veliki povratak Bojana Bogdanovića u hrvatsku košarku?

Bojan Bogdanović ovog je ljeta i službeno završio veliku karijeru, a sada ga se ponovno povezuje s klubom u kojem je napravio prve korake.
Prema pisanju Večernjeg lista, Bogdanović se spominje kao budući predsjednik posrnule KK Cibone.
Zagrebački klub je nekoliko godina u financijskoj krizi koja se pokupava riješiti čestim promjenama u upravi. Nakon godina lošijih rezultata, u zadnje je vrijeme započela stabilizacija s jasnim ciljem vraćanja kluba na level dvostrukih europskih prvaka iz 1985. i 1986. godine.
Važnu bi ulogu u tom procesu imao Bojan Bogdanović čiji bi ulazak u klub bio snažan signal navijačima, bivšim igračima i hrvatskoj sportskoj javnosti da je projekt obnove kluba ozbiljan i moguć. Klub je u četvrtak objavio fotografiju Aleksandra Petrovića i Bojana Bogdanovića, što su mnogi protumačili kao mogući početak nove suradnje.
