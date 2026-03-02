‘Mogu vam dati jednu ekskluzivu. Šarić nam se javio i najavio dolazak na trening…’

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver

Hrvatska košarka opet je 'in'...

Nedavno je u punom Draženovom domu hrvatska reprezentacija pobijedila Nijemce, koji dan kasnije izgubila je od istog protivnika nakon produžetka. Hrvatski košarkaši opet su praćeni, a jedan od onih koji je dao veliki doprinos u te dvije utakmice je i – Dario Šarić.

Trenutačno je bez kluba, a prije toga nije dugo bio na parketu – kao igrač. Piše se već neko vrijeme kako bi Šarića mogli gledati na europskim parketima, no još nije poznato u kojem klubu, a trener Šibenke Jeronimo Šarin je ovako govorio za SN:

“Evo, mogu dati jednu ekskluzivu. Dario nam se javio i najavio dolazak na trening. Kad god došao, dobro je došao, sama njegova pojava u gradu i na Baldekinu velika je stvar za nas”, rekao je trener kluba kojeg u završnom dijelu sezone čeka grčevita borba za ostanak u Premijer ligi.

Ovo ne znači da ćemo Šarića gledati uskoro na hrvatskim parketima, ali primarni motiv za treniranje sa Šibenkom mu je održavanje forme ususret ljetnom prijelaznom roku.