Dvostruko slavlje Dinama u Splitu: Nakon nogometaša slavili i košarkaši

Podijeli :

Foto: KK Split

U 22. kolu košarkaške Premijer lige KK Split je na Gripama ugostio Dinamo Zagreb. Drugoplasirana momčad očekivala je upisati poraz protiv ekipe koja se bori za ulazak u doigravanje, ali Zagrepčani su na kraju odnijeli pobjedu s 99:94.

Tako je dan nakon Vječnog derbija u nogometu gdje je Dinamo bio bolji od Hajduka s 3:1 još jedna Dinamova ekipa svladala splitsku.

U pobjedi Dinama nevjerojatan je bio DeLonnie Hunt koji je ubacio čak 44 poena, uhvatio pet skokova i udijelio šest asistencija. Kod Splita je najbolji bio Antonio Jordano s 26 poena.

Split je sada na omjeru 17-5 te je nakon dvokružnog dijela sezone ostao na drugom mjestu. Što se tiče Dinama, oni su sada na sedmom mjestu s omjerom 9-13.