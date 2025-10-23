Crvena zvezda dovela jedno od najvećih pojačanja u povijesti kluba

Euroleague 23. lis 202515:42 0 komentara
AP Photo/Rick Scuteri via Guliver

Košarkaški klub Crvena zvezda na službenim je stranicama potvrdio dolazak Jareda Butlera.

„Bivši igrač Philadelphije i nekadašnji NCAA prvak s Baylorom potpisao je u četvrtak ujutro ugovor s Crvenom zvezdom te našem timu donosi brojne kvalitete na pozicijama razigravača i beka šutera, koje su trenutačno oslabljene zbog izostanaka brojnih igrača uslijed ozljeda“, navodi se na službenoj stranici crveno-bijelih.

Butler je potpisao ugovor do kraja sljedeće sezone, odnosno do ljeta 2027. godine.

Butlera su na NBA draftu 2021. godine kao 40. izbor odabrali New Orleans Pelicansi. Do sada je odigrao 148 utakmica u NBA ligi, s prosjekom od 6,7 poena, 1,5 skokova i 2,8 asistencija, nastupajući za Utah Jazz, Oklahomu City Thunder, Washington Wizardse i posljednje – Philadelphiju 76erse.

U dresu Sixersa imao je najbolju sezonu u karijeri – u 28 utakmica bilježio je prosječno 11,5 poena i 4,9 asistencija, startajući umjesto Tyresea Maxeyja dok je ovaj bio ozlijeđen.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Euroleague