Ciboni organizacija završnice Kupa

Na mušku završnicu plasirali su se Zadar, Split, Cibona, Dinamo Zagreb, Šibenka te prvoligaši Omiš Čagalj Tours, Đakovo i DepoLink Škrljevo. Žensku završnicu izborili su Plamen Požega, Ragusa, FSV i Studio Zagreb. Izvlačenje parova održat će se sljedećeg tjedna.

Završnice muškog i ženskog Kupa Hrvatske 2026. igrat će se zajednički u Zagrebu, a domaćinstvo je dodijeljeno Ciboni, objavio je Hrvatski košarkaški savez. Riječ je o povijesnom presedanu jer će se po prvi put na istom mjestu i u isto vrijeme održati završni turniri oba natjecanja.

Završni turnir Kupa Krešimir Ćosić igrat će se u Final Eight formatu od 17. do 21. veljače 2026., dok će završnica Kupa Ružica Meglaj-Rimac, u Final Four formatu, biti na rasporedu od 19. do 21. veljače. Sve utakmice igrat će se u Košarkaškom centru Dražen Petrović. Cibona je posljednji put bila domaćin Kupa 2013. godine, a zanimljivo je da je u oba prethodna zagrebačka izdanja – 2013. i 2023. – podizala pobjednički pehar.

