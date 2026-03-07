Cibona uvjerljiva, Šibenka novim porazom sve bliža ispadanju iz lige

Podijeli :

Matija Kolarić/KK Cibona

Košarkaši Cibone s uvjerljivih 90-70 pobijedili su Zabok u subotnjem dvoboju 22. kola hrvatske Premijer lige odigranom u KC "Dražen Petrović", a Samobor je kao domaćin svladao riječki Kvarner 2010 s 85-82 u neizvjesnoj završnici.

Cibona je dvojbu oko pobjednika razriješila u trećoj četvrtini, nakon koje je momčad Ivana Rudeža imala prednost od 18 koševa (74-56).

Borna Katanović je sa 17 koševa bio najbolji strijelac Cibone, a po 16 poena su ubacili Hepa Kamaka i Luka Skorić. Žan Mark Šiško je uz 12 koševa imao sedam asistencija i šest skokova.

Strijelce Zaboka je predvodio Henrik Širko s 15 poena, a 12 koševa je ubacio Sreten Knežević.

Cibona je s učinkom 15-7 na trećem mjestu, a Zabok je s 13-9 na četvrtoj poziciji.

Samobor je protiv Kvarnera 2010 umalo prokockao 13 koševa prednosti u zadnjih šest i pol minuta utakmice. Gosti iz Rijeke su od 34. do 37. minute serijom 11-0 od 80-67 došli do 80-78.

U završne tri i pol minute Samobor je postigao pet poena, a gosti su ubacili jedan manje. Nakon što je Luka Krajinović pogodio oba slobodna bacanja za 85-82, Riječanima su ostale četiri sekunde za zadnji napad koji je završio šutom Ivana Vučića za tricu koji nije bio precizan.

Lovro Mandalinić je s 18 koševa bio najbolji strijelac Samobora. Luka Krajinović je ubacio 15 poena, a Dino Cinac 12.

Josip Jukić je sa 17 koševa i 11 skokova bio najbolji igrač Kvarnera 2010. Filip Vujičić je ubacio 15 poena, a Patrik Jambrović 14 za goste. Ivan Vučić je spojio 11 koševa i 13 skokova.

Samobor je na petom mjestu s 12-10, a Kvarner 2010 je s tri uzastopna poraza pao na osmo mjesto s učinkom 8-14.

U ranije odigranim utakmicama Dubrovnik je svladao Šibenku s 91-82, dok je Dubrava kao gost bila bolja od Cedevite 95:78. Šibenka je tim porazom praktički ispala iz lige jer je na začelju s omjerom 3-19, a ispred nje je Cedevita sa 6-16 koja se tek mora izvući iz pozicije koja vodi u razigravanje za ostanak.

Vodeći Zadar ima 19 pobjeda i dva poraza, a Split je na učinku 17-4.

Posljednja dva dvoboja prvog dijela prvenstva bit će odigrana u ponedjeljak, kad će Split ugostiti Dinamo Zagreb (18 sati), a Alkar će biti domaćin Zadru (19 sati).