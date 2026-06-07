Cibona slavila u četvrtoj utakmici finala Premijer lige i zakazala ‘majstoricu’ u Zadru

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Foto: KK Cibona

Košarkaši Cibone izjednačili su protiv Zadra na 2-2 u finalnoj seriji domaćeg prvenstva nakon što su na domaćem parketu, u KC Dražen Petrović, pobijedili u četvrtom susretu 73:67 (19:14, 19:21, 18:21, 17:11).

Posljednja i odlučujuća peta utakmica igra se u srijedu u Zadru. Tada će Zadrani tražiti pobjedu i sedmi naslov prvaka, odnosno četvrti u nizu, dok će Cibona pokušati osvojiti 21. naslov prvaka Hrvatske.

Odmah na startu četvrte utakmice Cibona je stekla prednost i u njoj uživala sve do kraja premda su gosti iz Zadra mnogo puta opasno prijetili. Nakon prve četvrtine Cibona je vodila 19:14, a nakon toga je Zadar malo po malo „grickao“ zaostatak te je treća dionica završila uz 56:56, dok su Zadrani početkom posljednje četvrtine poveli 58-56.

U završnici je pritisak na sebe preuzeo Roberson koji je postigao četiri poena u nizu i Cibona je dvije i pol minute prije kraja povela 69:61. Sve je bilo riješeno kada je Šiško minutu i 43 sekunde prije kraja pogodio za 71:61. Do posljednje minute ogleda Zadar je u posljednjoj četvrtini postigao tek pet poena.

Sa 17 poena Justin Roberson je bio prvi strijelac Cibone. Žan Mark Šiško je dodao 14 poena uz pet asistencija i četiri skoka, dok su po 12 ubacili Jan Palokaj i Luka Skorić. Potonji je imao i pet skokova.

Kod Zadra je Krševan Klarica bio prvi strijelac sa 17 poena, dok je Lovro Mazalin ubacio 15 poena uz pet skokova. Podbacio je Vladimir Mihailović sa svega pet poena i ukupnim šutom tek 1/10.