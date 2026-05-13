Cibona razbila Dubravu, ‘break’ Dubrovčana u Samoboru

Podijeli :

KK Cibona

Započelo je doigravanje košarkaškog prvenstva Hrvatske, a do uvodnih su pobjeda stigli igrači Dubrovnika, koji su u gostima svladali Samobor s 86-81 (21-19, 19-18, 22-15, 24-29) te Cibona koja je kao domaćin bila bolja od Dubrave s 96-73 (25-26, 30-12, 23-18, 18-17).

Dubrovnik je slavio kod Samobora čime je došao u mogućnost da pobjedom u drugom susretu, na domaćem parketu, osigura polufinale. Četvrtfinalna serija se igra na dvije pobjede.

Nakon izjednačenog prvog poluvremena Dubrovnik se kroz treću dionicu odvojio na dvoznamenkastu prednost. U samoj završnici Samobor je opasno zaprijetio te je stigao do 72-75 dvije i pol minute prije kraja. No, snage za potpuni preokret kod domaćina ipak nije bilo.

Za Dubrovnik je Ivan Gulin postigao 17 poena uz četiri skoka, dok je Josip Batinić dodao 16 koševa uz pet asistencija i sedam skokova. Prvo ime Samobora bio je Dino Cinac s 24 poena, tri asistencije i tri uhvaćene lopte.

Cibona je lako kao domaćin pobijedila Dubravu 96-73. Nakon uvodnih deset minuta Dubrava je vodila 26-25, a onda se sve riješilo u drugoj četvrtini koju je Cibona dobila s velikom prednošću od 30-12. Nakon što je Dubrava upala u minus od preko 15 minuta za goste povratka više nije bilo.

Kod Cibone je Vigo Bart zabio 15 poena uz četiri skoka. Po 14 koševa su dali Krešimir Radovčić i Justin Roberson, s tim da je prvi imao tri, a potonji četiri asistencije. Žan Šiško je dao 12 koševa uz osam asistencija i četiri skoka.

Po 20 poena kod Zaboka su zabili John Wright i Lovro Gnjidić, s tim da je potonji ostvario četiri asistencije i pet skokova.

U srijedu prve utakmice još igraju Split – Zabok, odnosno, Zadar – Kvarner 2010.