Cibona prosula +12 protiv Dubrave: Morat će u ‘majstorici’ tražiti polufinale Premijer lige

Foto: KK Cibona Zagreb

U drugoj četvrtfinalnoj utakmici između Dubrave i Cibone do pobjede je neočekivano stigla Dubrava rezultatom 86:84 te su tako produžili seriju na još jednu utakmicu.

Prva trećina pripala je Ciboni s 22:21 da bi na poluvrijeme Vukovi otišli s +5 (44:39). U trećoj četvrtini prednost Cibone narasla je i na +12 (73:61) da bi u posljednjih 10 minuta susreta ušli sa 73:63.

Činilo se da je pobjeda u drugoj utakmici sigurna, no ekipa Ivana Rudeža potpuno je podbacila u posljednjoj četvrtini. Uspjeli su ubaciti samo 11 poena što je Dubrava na sjajan način iskoristila. Uspjeli su se vratiti te su na kraju došli do pobjede od 86:84. Ključan u tom bio je Stellan Vasilije Rajaofera koji je sekundu prije kraja realizirao dva ključna slobodna bacanja.

Kod Dubrave je najbolji bio John-Michael Wright s 23 poena, priključio mu se i raspoloženi Lovro Gnjidić koji je ubacio 20, a 14 je dodao i Rajaofera. Kod Cibone nijedan igrač nije prebacio 14 poena koliko je skupio njihov najbolji pojedinac Renato Serdarušić.

Majstorica će se odigrati sljedeći tjedan, a pobjednik ove serije ide na pobjednika serije između Splita i Zaboka. U tom dvoboju Žuti vode s 1-0 u pobjedama, a druga utakmica je na rasporedu u ponedjeljak od 19 sati.

U drugom polufinalu igraju Zadar i Dubrovnik koji su svladali Kvarner i Samobor.