Cibona na samom kraju stigla do velikog preokreta i srušila Dinamo

U zaostaloj utakmici četvrtog kola prvenstva Hrvatske za košarkaše Cibona je u KC Dražen Petrović, nakon preokreta, svladala Dinamo Zagreb s 89:82 (20:17, 19:37, 22:13, 28:15).

Nakon uvodnih deset minuta Cibona je imala prednost 20:17, ali veliki se obrat dogodio u drugoj dionici. Dinamo je tom razdoblju susreta napravio čak 39:17 i gosti su odmor dočekali uz prednost 54:39.

U nastavku susreta Cibona se uspjela oporaviti od velikog pada u drugoj četvrtini te je na ulasku u posljednju dionicu stigla na samo četiri poena zaostatka. No, igrači Cibone su se očito umorili u tom dijelu dok su stizali suparnika pa je Dinamo došao do novog odmaka. Gosti u opet pobjegli na dvoznamenkastu prednost, ali pobjedu nisu sačuvali.

Dvije minute prije kraja Roberson je pogodio za vodstvo Cibone 81:79, a potom je Serdarušić zabio tricu za 84:79 čime je kompletiran veliki preokret.

Cibonu je predvodio Krešimir Radovčić s 23 poena, devet skokova i pet asistencija, dok je Justin Roberson ubacio 17 poena uz devet asistencija i sedam skokova.

Najbolji igrač Dinama bio je Lukas Avdalović s 24 poena, dok je Filip Kraljević dodao 10 poena uz sedam skokova i tri asistencije.

Na vrhu ljestvice su Split i Zadar s devet pobjeda i jednim porazom. Cibona, Samobor i Zabok su na omjeru 6:4, dok po pet pobjeda i pet poraza imaju Dinamo-Zagreb, Dubrovnik i Alkar. Na zadnjem mjestu ljestvice je Šibenka s omjerom 1:9.