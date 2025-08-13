Cibona dovela dvojicu novih igrača

Matej Rudan i Renato Serdarušić novi su košarkaši Cibone, priopćio je u srijedu nekadašnji dvostruki europski prvak.

Za 24-godišnjeg, 208 cm visokog Rudana to je povratak u klub u koji je stigao kao 14-godišnjak i ostao dvije sezone te iz njega otišao u Bayern Muenchen. U Bavarskoj je krilni centar ostao četiri godine, a nakon odlaska iz Muenchena igrao je za beogradsku Megu, španjolski Breogan, subotički Spartak i zagrebački Dinamo.

U Cibonu je došao na poziv novog glavnog trenera Ivana Rudeža.

“Nazvao me i predstavio plan i program rada, smjernice u kojima klub želi ići te mi je jasno predočio moju ulogu u ekipi. To mi se sve svidjelo i odluka o povratku bila je vrlo laka”, izjavio je Rudan u priopćenju te dodao:

“Nije mi važno hoću li zabiti 20 ili dva poena, bitno je da ekipa pobjeđuje i igra kvalitetnu košarku.”

Rudanov vršnjak, 203 cm visoki krilni igrač Renato Serdarušić, rođen je u Bjelovaru iz kojeg je došao u Zagreb i sve do prošle sezone igrao za Cedevitu Junior. Prošlu je sezonu proveo u dresu Šibenke. Za njegov je dolazak zasluan sportski direktor Marin Rozić.

“Zvao me prije nekih mjesec dana, i eto uspjeli smo sve dogovoriti. Drago mi je što se to realiziralo. Zagreb je grad u kojem sam proveo već šest, sedam godina tako da se ovdje osjećam kao kod kuće. Mislim za sebe da sam dosta svestran, igram s dosta energije, i fokusiram se na sve što trebam i što mogu donijeti, a da pomognem ekipi”, izjavio je Serdarušić koji ima iskustvo igranja u ABA 2 ligi, u kojoj će u novoj sezoni igrati Cibona, uz nastupe u domaćem prvenstvu i ponovni izlazak u Europu nakon dugogodišnje stanke, kroz kvalifikacije za FIBA Europa kup.

“Ovo će mi biti treća sezona da igram u toj ligi, ali Europa će biti nešto novo i, iskreno, uzbuđen sam zbog toga. Bit će sigurno naporan ritam, i svaka utakmica će nam biti važna, bila to Europa, ABA 2 ili utakmice domaćeg prvenstva. Kada govorimo o tome što je ključ da ostvarimo ciljeve ove sezone, najbitnije je da imamo fokus u ekipi, disciplinu i timski rad”, dodao je Serdarušić.

O ulozi dvojice novih igrača svoje je viđenje dao glavni trener Ivan Rudež.

“Matej ulazi u fazu karijere u kojoj može pružiti stabilnost i kontinuitet kao jedan od bitnih dijelova našeg sustava. Donosi mobilnost i energiju na centarskoj poziciji, a iako ima samo 24 godine, već je stekao vrijedno iskustvo u nekoliko međunarodnih sredina. Vjerujemo da je ovo odličan potez i za klub i za njega osobno. Renato je isto 2001. godište kao i Rudan. Poznaje ligu, radi se o igraču za kojeg smatramo da može doprinijeti ekipi na poziciji krila. Igrač je dobrog šuta i potencijala da brani više pozicija, smatramo da može još napredovati u određenim elementima i tako pomoći ekipi u narednoj sezoni.”