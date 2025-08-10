Četvrt stoljeća nakon Jasmina Repeše njegov sin postao trener Splita

Podijeli :

KK Split

Košarkaški klub Split predstavio je novog trenera. On je Dino Repeša (32), nadareni mladi strateg s već podosta iskustva.

Prošle sezone Repeša je vodio Cedevitu Junior, a prije toga Cibonu, Pardubice i Prag.

“Pozdravljam sve ljubitelje košarke u Splitu, naše navijače i hvala upravi na ukazanom povjerenju. Bilo je dugo, toplo ljeto, imao sam neke opcije u inozemstvu i kod nas, ali odabrao sam Split zbog projekta koji su mi prezentirali ljudi iz kluba. Vjerujem da ćemo uz temeljit rad privući navijače na tribine i zajedno s njima ostvariti dobar rezultat”, rekao je Repeša.

Još u vrijeme kada mu je otac Jasmin bio trener Splita, u sezoni 2000./01. kada su Žuti igrali četvrtfinale Suprolige, Dino je živio u gradu podno Marjana.

“Živjeli smo na Bačvicama, išao sam u OŠ Pojišan i vežu me lijepa sjećanja, druženja na onom igralištu ispred škole. Drago mi je da sam se vratio tamo gdje sam imao lijepo djetinjstvo”, rekao je Dino.

Što navijači mogu očekivati u novoj sezoni? Podsjetimo, prošle sezone Split je pod vodstvom trenera Veljka Mršića osvojio Kup Krešimira Ćosića i izgubio finale doigravanja prvenstva Hrvatske od Zadra.

“Selektirat ćemo igrače koji mogu igrati na dva fronta, to je u ovom trenutku najvažniji dio posla. ABA liga nikad nije bila jača, a i domaća je liga sve snažnija. Želimo momčad koja može parirati u ABA ligi i u domaćem se prvenstvu boriti za trofej sa Zadrom”, dodao je Repeša.

Iako je još uvijek vrlo mlad, ovo mu je već osma sezona da je glavni trener. Splitska publika nerijetko zna biti oštra i dosta kritična, ali Repeša je uvjeren da će s time znati izaći na kraj.

“Ne plašim se izazova. U ovaj posao ušao sam s 19 godina, bio sam pomoćnik Jusupu u KK Zagreb. Split mi je izazov, vjerujem u rad, a to će navijači prepoznati i s njima ćemo biti puno bliži bitnim pobjedama i dobrim rezultatima.”