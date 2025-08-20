Evo kad hrvatski košarkaši igraju kvalifikacije za SP i protiv koga

Podijeli :

Foto: Marin Sušić / HKS

Hrvatska košarkaška reprezentacija uspješno je završila pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo pobjedom nad Danskom 79:76, čime je s maksimalnim učinkom potvrdila prvo mjesto u skupini i izborila plasman u kvalifikacije.

U prvom krugu hrvatski košarkaši igrat će protiv aktualnog svjetskog prvaka Njemačke te Izraela i Cipra.

Hrvatska košarkaška reprezentacija teškom mukom svladala Dansku

Tri najbolje reprezentacije prolaze dalje i križaju se s tri najuspješnije iz skupine u kojoj su Latvija, Poljska, Austrija i Nizozemska.

Na kraju će samo tri momčadi izboriti Svjetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine.

Raspored utakmica Hrvatske u kvalifikacijama:

28.11.2025. Hrvatska – Cipar

1.12.2025. Izrael – Hrvatska

26.2.2026. Hrvatska – Njemačka

1.3.2026. Njemačka – Hrvatska

3.7.2026. Cipar – Hrvatska

6.7.2026. Hrvatska – Izrael