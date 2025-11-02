‘Europska’ Cibona pregažena na gostovanju u Dubrovniku, izdominirao ih je 40-godišnji Andrić

Podijeli :

KK Cibona

Iako Cibona briljira u FIBA Europe Cupu s tri pobjede u isto toliko utakmica, u domaćem prvenstvu situacija je daleko manje sjajna. “Vukovi” su doživjeli težak poraz — izgubili su 79:63 na gostovanju kod znatno slabijeg Dubrovnika, što se može smatrati velikom blamažom.

Utakmica protiv Dubrovnika bila je sve samo ne europska – Cibona je pala na omjer 2-3 u domaćoj ligi i upisala drugi uzastopni poraz, dok su Dubrovčani upisali četvrtu pobjedu zaredom. Najistaknutiji pojedinac bio je 40-godišnji Lukša Andrić, koji je demonstrirao iskustvo i kvalitetu protiv Ciboninih centara.

Domaćini su iznenadili agresivnom i čvrstom obranom, limitirali goste na samo 10 poena u prvoj četvrtini i 27 do poluvremena, dok su u napadu briljirali šutom izvana i dominacijom u skoku.

Dubrovnik je već na poluvremenu imao 16 poena prednosti i do kraja susreta nije dopustio Ciboni da se približi. Marko Lončović ostvario je “double-double” učinak s 14 poena i 14 skokova, a Andrić je dodao 11 poena, sedam skokova i sjajnu obranu. Petar Dubelj bio je blizu “triple-doublea” s 13 poena, sedam skokova i osam asistencija. Kod Cibone su se istaknuli Justin Roberson s 15 poena i Vigo Bart s 13.

Sveukupno, bila je to utakmica za zaborav za Cibonu — težak poraz neposredno prije nastavka europskih izazova i domaćeg susreta protiv Reggiane. Čini se da dobra forma u Europi trenutačno dolazi na štetu nastupa u domaćem prvenstvu.