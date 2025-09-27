Zaigrajte Fantasy Eurolige na SK: Ovo su najbolji igrači prošle sezone

Podijeli :

I ove sezone Sport Klub u suradnji s Euroligom, donosi vam Fantasy - online igru ​​koja vam omogućuje natjecanje s prijateljima, članovima obitelji, kolegama i svima ostalima. Kako bismo vam olakšali sastavljanje timova, podsjetit ćemo se koji su igrači bili najbolji u prethodnoj sezoni.

Za novu sezonu Eurolige, Sport Klub i elitno europsko klupsko natjecanje pripremili su “Fantasy Challenge” – online igru ​​koja će ljubiteljima košarke omogućiti da još više uživaju u njoj i međusobno se natječu za vrijedne nagrade.

POVEZANO Počinje nova sezona Fantasy Eurolige na SK: Budite najbolji i osvojite ulaznice za Grčku!

Sport Klub je ekskluzivni partner Eurolige treću godinu zaredom. Kao i prethodnih sezona, sudionici će moći osvojiti atraktivne nagrade, kako mjesečno, tako i na kraju natjecanja.

Pozivamo vas da ponovno postanete dio našeg “Fantasy Challengea” i dokažete koliko znate o Euroligi. Neka natjecanje počne! Zaigrajte OVDJE.

Na stranici Fantasy Sport Kluba možete se registrirati i prijaviti svoj tim za još jednu uzbudljivu sezonu Eurolige, natjecati se s tisućama drugih igrača i osvojiti atraktivne nagrade.

Pobjednik lige osvojit će ulaznice za Final Four Eurolige, koji će se sljedeće sezone održati u Ateni.

Za veće šanse za osvajanje ulaznica za Final Four, važno je znati: Evo pet najboljih igrača iz prethodne sezone.

Kriteriji su bili prosječni Fantasy bodovi po odigranoj utakmici.

Jednostavno rečeno – timovi koji su igrali u playinu, playoffu, pa čak i na Final Fouru, odigrali su više utakmica od ostalih. Zato je prosječan broj bodova iz prethodne sezone važniji od ukupnog broja – ne treba zaboraviti ni igrače koji su bili ozlijeđeni, a sada su ponovno na raspolaganju svojim trenerima.

Najbolji nastup ostvario je Saša Vezenkov. Krilni centar Olympiakosa bilježio je 25,5 bodova po utakmici, a bio je i najbolji u ukupnom skoru s 841,7. Prije početka sezone bio je najskuplji igrač u Fantasyju – vrijedan 16 tokena.

TJ Shorts zauzeo je drugo mjesto. Razigravač je blistao u dresu Pariza s 24.1 Fantasy bodova po utakmici. Kao novi član Panathinaikosa, i on je primamljiva opcija ove sezone – košta 14.3.

Nikola Mirotić je na trećem mjestu. Krilni centar prešao je iz Armanija u Monaco – prošle sezone bilježio je 23.2 Fantasy bodova po utakmici, a sada košta 15.5.

TOP 5 upotpunjuju novi bek Real Madrida Theo Maledon (21.6 Fantasy bodova u prosjeku, cijena 13.3) i centar Panathinaikosa Mathias Lessort (21.1 Fantasy bodova u prosjeku, cijena 15.4).

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.