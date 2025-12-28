Vozač Formule 1 postaje suvlasnik kluba koji proživljava krizu

Podijeli :

AP Photo/Vincent Thian via Guliver

Član Alpine F1 tima Pierre Gasly odlučio se uključiti u vlasničku strukturu ASVEL-a, kluba koji se u posljednje vrijeme suočava s ozbiljnim problemima na više frontova.

Francuski vozač pridružit će se grupi investitora bliskoj vlasniku kluba Tonyju Parkeru, legendarnom košarkašu koji je najveću slavu stekao u dresu San Antonio Spursa.

Novinar Romain Molina navodi da 29-godišnji Gasly u ASVEL ulazi u ključnom trenutku, te da se s novim ulaganjima očekuje značajna financijska stabilizacija kluba iz Villeurbannea.

POVEZANO VIDEO / Pogledajte kraj utrke u kojoj je Lando Norris stigao do prvog naslova!

Momčad iz grada na rijeci Rhône ranije ove sezone bila je sankcionirana od strane Eurolige, jer nije uspjela ispuniti minimalne financijske uvjete za sudjelovanje u natjecanju.

Ni rezultati na terenu nisu ohrabrujući – klub koji vodi Pierric Poupet nalazi se na 20. mjestu Eurolige sa omjerom 5-13 i trenutno drži posljednju poziciju na tablici. Ipak, u posljednja tri kola upisali su dvije pobjede, protiv Anadolu Efesa (103:99) i Bayerna (76:74), što je donekle popravilo dojam.

Gasly se u Formuli 1 natječe od 2017. godine, a u dosadašnjih 178 utrka zabilježio je jednu pobjedu i pet plasmana na pobjedničko postolje. Jedinu pobjedu ostvario je 2020. godine u Monzi, vozeći za AlphaTauri.

