VIDEO / Vraća se Euroliga, Babo otkriva što vas čeka u novoj sezoni!

Podijeli :

Sportklub

Završio je Eurobasket, ali košarke uvijek ima. Od utorka na kanalima Sport Kluba ponovno pratite spektakl Eurolige, a naš Marin Mrduljaš Babo stigao je u goste Petru Čondiću te u emisiji Jutro SK najavio što očekivati. Ono što posebno veseli Babu je Final Four u Ateni, a komentirao je i što očekuje od grčkih klubova, dao svoje mišljenje o uključivanju izvaneuropskih klubova i još puno toga zanimljivog. Poslušajte i pratite uz nas Euroligu!