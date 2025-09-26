VIDEO / Vraća se Euroliga, Babo otkriva što vas čeka u novoj sezoni!

Završio je Eurobasket, ali košarke uvijek ima. Od utorka na kanalima Sport Kluba ponovno pratite spektakl Eurolige, a naš Marin Mrduljaš Babo stigao je u goste Petru Čondiću te u emisiji Jutro SK najavio što očekivati. Ono što posebno veseli Babu je Final Four u Ateni, a komentirao je i što očekuje od grčkih klubova, dao svoje mišljenje o uključivanju izvaneuropskih klubova i još puno toga zanimljivog. Poslušajte i pratite uz nas Euroligu!
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
