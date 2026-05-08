VIDEO / Valencia slavila u Ateni i izborila ‘majstoricu’ na domaćem parketu

U četvrtoj utakmici četvrtinala košarkaške Eurolige Panathinaikos je ugostio Valenciju u Ateni te je tražio svoju treću pobjedu u seriji koja bi značila i odlazak na domaći Final Four. Međutim, gosti iz Valencije su nakon zaostatka od 0-2 u pobjedama upisali dva slavlja. Nakon pobjede od 91:87, sada su slavili 89:86 i tako izborili majstoricu u Valenciji.

Najbolji u redovima Valencije bio je košarkaš iz Dominikanske Republike Jean Montero. On je za 30 minuta na parketu postigao 29 poena, tome je pridodao sedam skokova, a podijelio je i sedam asistencija.

Kod domaćih je najbolji bio Cedi Osman s 26 poena, a solidnu partiju imao je i Kendrick Nunn s 19 poena.

Ovim slavljem Valencia je uspjela vratiti prednost domaćeg parketa. Nakon dva uvodna poraza pred svojim navijačima, upisali su dvije pobjede u Ateni te su tako ostali u igri za Final Four koji će se također igrati u Ateni.

Majstorica bi se trebala odigrati za sedam dana u Valenciji. Pobjednik ove serije ide na Olympiakos dok će se u drugom polufinalu sresti Real Madrida Marija Hezonje i branitelj naslova Fenerbahče.

