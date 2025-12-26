VIDEO / Težak poraz Partizana pod vodstvom novog trenera, Maccabi im ubacio čak 112 koševa

Podijeli :

Crno-bijeli nastavili s lošim igrama i na debiju Joana Peñarroyje, jedina svijetla točka novi razigravač Cameron Payne.

Nakon pobjede nad Crvenom zvezdom Partizan je nanizao poraze u Euroligi, i to katastrofalne. Takav je bio onaj protiv Virtusa (86:68), potom Žalgirisa (109:68) i naposljetku u dvoboju s Maccabijem.

S Cameronom Payneom u početnoj postavi i velikim doprinosom novog razigravača Partizan je na startu stekao prednost. Ovaj je momak, na oduševljenje navijača crno-bijelih, pogodio tri trice iz tri pokušaja, a domaći su se brzo odlijepili (19:12).

Igrači Joana Peñarroyje „rešetali” su iza linije 6,75; pogađali su i Marinković i Sterling Brown, pa je Partizan imao i dvoznamenkastu prednost (28:17). Malo tko je očekivao da će tada uslijediti takav pad.

Ali, dogodilo se, baš kao i u nekim prethodnim utakmicama. Trener Maccabija znao je da će mu protiv Partizana u Beogradu trebati sve raspoložive snage, a dobio je i ono što je tražio – sjajan učinak igrača s klupe.

Malo po malo, Ponos Izraela topio je prednost, koja je pred ulazak u završnicu prve četvrtine još bila velika (31:23). No uslijedile su posljednje „žute” minute, u kojima se Maccabi u potpunosti vratio u utakmicu (31:30).

A na početku druge četvrtine Izraelci su uspjeli i preokrenuti (36:31). Crno-bijeli su imali snage koliko-toliko uspostaviti ravnotežu, uz još jedan sjajan potez Paynea, koji je akrobatski ubacio „dva plus jedan” (42:41).

Ipak, uslijedio je veliki pad u igri crno-bijelih, kojem se nije nazirao kraj. Do kraja prvog poluvremena Maccabi je pogađao iz gotovo svih pozicija, a Partizan je ubacio još samo jedan koš za velikih „minus 15” – 56:41.

Ako je i bilo kakve nade, ona je nestala na početku drugog poluvremena. Tada je Maccabi vezao tri trice i otišao na nedostižnih 24 poena prednosti – 67:43.

I ne samo to – nakon trice Walkera Maccabi je razliku podigao i na „plus 30” (81:51). Tada se već postavljalo pitanje hoće li Partizan zabilježiti najteži poraz na domaćem terenu u Euroligi, a on je bio iz sezone 2021./22. pod vodstvom Željka Obradovića, kada je Efes slavio s 97:65.