VIDEO / Tek pet poena Hezonje u porazu Reala, Grci su bili bolji

Košarkaši Real Madrida poraženi su 77:87 od Panathinaikosa u 11. kolu Eurolige. Najviše je poena, 20, ubacio Realov Edy Tavares, dok je kod pobjednika najefikasniji bio TJ Shorts. Mario Hezonja ubacio je pet poena uz dva skoka i dvije asistencije.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!