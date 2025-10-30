VIDEO / Šesta pobjeda u nizu za Zvezdu, hrvatski trener izgubio u Valenciji

Podijeli :

Crvena zvezda je vezala šest pobjeda, trijumfalni niz nastavila je protiv Maccabija u Beogradu.

Redom su padali Žalgiris (88:79), Real Madrid (90:75), Baskonia (90:72) i Asvel (79:65),a sada su srušili i ponos Izraela 99:92. Sve te četiri pobjede ostvarene su u Beogradu. Beogradski sastav imao je +10 na poluvremenu (58:48), ali u završnih 10 minuta su imali problema.

Maccabi je preokrenuo rezultat i poveo 78:77, a nešto kasnije imao i tri poena prednosti (81:78). Uz sve to, crveno-bijeli su bili opterećeni faulovima, ali se pojavio Izundu, koji je bio prevaga u igri Zvezde u završnici utakmice. Naravno, uz sjajnog Millera-McIntyrea.

Upravo nakon nekoliko fantastičnih poteza spomenutog dvojca, Zvezda je vratila prednost (84:81), a Maccabi je bio u igri sve do 89:88, kada je Walker pogodio tricu. I ponovno je tada Izundu stupio na scenu – zakucao je loptu u koš nakon sjajne asistencije McIntyrea za šest poena prednosti (94:88), a nedugo potom sve je bilo gotovo kad je Ognjen Dobrić zabio tricu…

Dubai, kojeg vodi hrvatski trener Jurica Golemac, poražen je u Španjolskoj od Valencije 80:78. Veći dio utakmice vodio je Dubai, imao najvećih +10 (50:40), ali u zadnjoj dionici Španjolci su proekrenuli rezultat na svoju stranu.

Taylor je predvodio Valenciju do pobjede sa 19 koševa i šest skokova, dok je Ellis bio najbolji kod Dubaija s 18 poena.

