Real nemilosrdan protiv Armanija, Hezonja ubacio 13 poena

Cordon Press 900 via Guliver

Momčad Reala ostvarila je veliku pobjedu protiv Armanija rezultatom 106:77 na domaćem parketu u sklopu 23. kola Eurolige.

Ne treba mnogo analizirati utakmicu Reala i Armanija da bi se shvatilo koliko je kraljevski klub bio dominantan protiv milanske momčadi. Madriđani su u prvoj četvrtini postigli 30 poena, primili 23, a već tada je bilo jasno da Armani ne može pratiti protivnika na istoj razini.

Već do poluvremena prednost kraljevskog kluba iznosila je 18 poena, a Real je tada bio na dobrom putu prema osmoj pobjedi u posljednjih deset utakmica. Do kraja susreta Madriđani su samo održavali isti ritam i rutinski priveli utakmicu kraju.

Čak šestorica igrača Reala bili su dvoznamenkasti: Trey Lyles postigao je 17 poena, Mario Hezonja 13, David Kramer 12, Andrés Feliz 11, dok su Edy Tavares i Alberto Abalde dodali po deset poena. U redovima Armanija najefikasniji je bio Marko Gudurić s 15 poena.

