VIDEO / Pogledajte nevjerojatnu tricu Amerikanca koja je srušila Partizan

Podijeli :

U petak navečer u košarkaškoj Euroligi odigrana je zanimljiva utakmica između Partizana i Barcelone. Beogradska momčad je tražila izlazak iz krize, ali u tome nisu uspjeli iako su u posljednjoj minuti imali prednost. Ključan trenutak dogodio se tridesetak sekundi prije kraja. Tada je pri vodstvu Partizana 76:75 ludu tricu pogodio Will Clyburn. Amerikanac je bio na centru, a vrijeme za napad je isticalo. Ipak, 35-godišnji igrač Barcelone je s velike udaljenosti pogodio tricu praktički bez dodira s mrežom. Do kraja više nije bilo poena, a zanimljivo je da srpska momčad nije uspjela napraviti prekršaj skoro 15 sekundi prije. Uspjeli su to napraviti tek jednu sekundu prije kraja, ali tada je već bilo prekasno i Barcelona je slavila sa 78:76.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.