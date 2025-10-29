VIDEO / Partizan nemoćan protiv lidera Eurolige, Spanoulis opet srušio Olympiacos!

Podijeli :

Košarkaši Partizana doživjeli su poraz u susretu sedmog kola Eurolige – Hapoel iz Tel Aviva slavio je kao domaćin protiv crno-belih rezultatom 97:84 u Sofiji. Nakon ovog trijumfa Hapoel je zasjeo na prvo mjesto s omjerom 6-1, dok su izabranici Željka Obradovića upisali treći poraz uz tri pobjede.

Legendarni Vassilis Spanoulis srušio je ‘svoj’ Olympiakos dvorani „Mir i prijateljstvo“ u Pireju.

Košarkaši Monaka u posljednjem susretu sedmog kola Eurolige kao gosti su pobijedili crveno-bele rezultatom 92:87, a ključan trenutak bio je kraj treće četvrtine kada su napravili seriju 12:0.

Ovo je treća uzastopna pobjeda Monaka u predgrađu Atene.