VIDEO / Partizan nakon poraza mora navijati za Zvezdu, kriza Olympiacosa se nastavlja

Crno-bijeli su se našli u teškoj situaciji nakon poraza od Bayerna u Münchenu, čime su ostali izvan zone play-ina.

Partizan je u Münchenu odigrao izuzetno važnu utakmicu, a činilo se da ima kontrolu nad rezultatom – tako je bilo prvih 28 minuta susreta. No, uslijedio je veliki pad u igri, što je Bayern iskoristio i serijom poena odvojio se na devet razlike (79:70). Ispostavilo se da je to bio ključni trenutak susreta jer su Bavarci već tada osigurali pobjedu i sebi praktički osigurali najmanje mjesto u play-inu.

A hoće li tamo biti i momčad koju vodi Želimir Obradović? Kalkulacija je još mnogo, kolo još nije završeno, pa će navijači Partizana s velikom pažnjom pratiti utakmice 32. kola u petak, posebice one u kojima igraju momčadi s pobjedom više na ljestvici.

Efes će kao domaćin igrati protiv Maccabija, Crvena zvezda će u Areni ugostiti Real Madrid, dok će Panathinaikos u Ateni igrati protiv debitanta Pariza. Turski sastav je veliki favorit protiv Izraelaca, baš kao i Grci protiv Francuza, a crno-bijelima bi išlo u prilog da u tim susretima ne bude iznenađenja.

Za Partizan bi bilo korisno da Crvena zvezda pobjeđuje njegove izravne konkurente – Real i Efes – koje će ugostiti u naredna dva kola. No, prije bilo kakvih kalkulacija jasno je da Partizan mora slaviti u naredna dva susreta. Prvo ih čeka teško gostovanje u Litvi protiv otpisanog, ali itekako motiviranog Žalgirisa, a zatim u posljednjem kolu dočekuju Real Madrid pred svojim navijačima.

Ako Partizan ostvari te dvije pobjede, završit će ligaški dio sezone s 18 pobjeda, što je brojka koju trenutačno imaju Crvena zvezda (s utakmicom manje) i Barcelona.

Raspored do kraja:

Crvena zvezda : Real (d), Efes (d), Panathinaikos (g)

Barcelona : Fenerbahče (g), Virtus (d)

Efes : Maccabi (d), Crvena zvezda (g), Žalgiris (d)

Real Madrid : Crvena zvezda (g), Pariz (d), Partizan (g)

Pariz : Panathinaikos (g), Real Madrid (g), Alba (d)

Partizan : Žalgiris (g), Real Madrid (d)

Armani: Virtus (g), Baskonia (d)

Efes ima dvije velike prilike za pobjede kao domaćin i veliki je favorit protiv Maccabija i Žalgirisa. Eventualnom pobjedom nad Crvenom zvezdom, mogao bi čak dohvatiti i mjesto u play-offu.

Real Madrid će ključne utakmice igrati protiv oba beogradska rivala, dok će u međuvremenu odigrati i susret protiv Pariza, jednog od izravnih konkurenata za play-in.

Baš je Pariz momčad koju bi Partizan najrealnije mogao preskočiti na tablici. Francuzi imaju dva teška gostovanja – kod Panathinaikosa i Real Madrida – a zatim u posljednjem kolu igraju protiv Albe, u kojoj će biti veliki favoriti.

Ne treba otpisati ni Armani, koji je trenutno izjednačen s Partizanom, a pred sobom ima dvije utakmice u kojima je favorit – gostovanje kod Virtusa i domaći susret protiv Baskonije.

Postoji i scenarij u kojem bi Partizan mogao prestići Crvenu zvezdu, budući da ima bolji međusobni omjer. No, za to bi morao dobiti oba preostala susreta, a Crvena zvezda izgubiti sva tri. No, u tom bi slučaju moglo doći do zatvorenog kruga s još nekim ekipama, pa bi konačni poredak ovisio o dodatnim kriterijima…

Barcelona je pobijedila Olimpiju u utakmici 32. kola Eurolige, a konačni rezultat u Milanu bio je 88:98 (21:25, 23:30, 19:19, 25:24).

Iako semafor možda ne odražava potpunu dominaciju, gosti su kontrolirali utakmicu od samog početka i sredinom posljednje četvrtine poveli s velikih 22 razlike.

U redovima pobjedničke ekipe istaknuli su se bekovi Dario Brizuela s 27 i Kevin Punter s 25 poena. Španjolac je imao odličan šuterski učinak – čak 5/8 za tri poena, kao i 5/8 za dva.

Kad je riječ o Amerikancu, bivšem igraču beogradskih “vječitih rivala”, pogodio je četiri trojke iz sedam pokušaja, a šut iz igre mu je bio 7/13. Bio je besprijekoran s linije slobodnih bacanja (7/7).

Ekipu Ettorea Messine nije spasila ni sjajna partija krilnog centra Nikole Mirotića, koji je postigao 28 poena i ostao nadomak double-double učinka s devet skokova.

Da Stefano Tonut nije pogodio šut u posljednjim sekundama uz zvuk sirene, koš-razlika u međusobnim susretima bila bi izjednačena – talijanski tim je u Barceloni slavio sa 94:81 sredinom prosinca.

Barcelona sada ima omjer od 18 pobjeda i 14 poraza, dok Olimpija Milano bilježi 16 pobjeda i isto toliko poraza.

Momčad Joana Peñarroye u subotu gostuje Joventutu u Badaloni u katalonskom derbiju u sklopu ACB lige, dok ih u srijedu čeka gostovanje kod Fenerbahčea u Istanbulu.

S druge strane, Armani će sljedeći ponedjeljak gostovati Napoliju u talijanskoj Seriji A, a u petak ih čeka još jedan euroligaški okršaj, ovaj put protiv Virtusa u Bologni.

Košarkaši Olympiacosa pretrpjeli su i treći uzastopni poraz u Euroligi, a ukoliko Fenerbahče u petak pobijedi Baskoniju, preuzet će prvo mjesto na ljestvici jer ima bolji međusobni omjer s grčkim sastavom.

Monaco je u derbiju 32. kola Eurolige slavio u dvorani “Mira i prijateljstva” rezultatom 80:77 i trećom uzastopnom pobjedom (omjer 20-12) došao na korak do osiguranja mjesta u Top 4, što bi mu donijelo prednost domaćeg terena u doigravanju.

U utakmici s mnogo preokreta Olympiacos je u posljednju četvrtinu ušao s dva poena prednosti, ali su gosti iz Kneževine brzo preuzeli kontrolu, poveli 63:60 i do kraja utakmice nisu ispuštali vodstvo.

Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je Jerrod Blossomgame s 18 poena, dok su Mouhammadou Jaiteh i Mike James ubacili po 11, s tim da je James podijelio i 12 asistencija.

U oslabljenom sastavu Olympiacosa najbolji je bio Saša Vezenkov s 21 poenom, dok je Alec Peters dodao 15 poena.